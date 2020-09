in News

Fall Guys Mid-Season-Update

Fall Guys: Ultimate Knockout, die Fusion von TV-Game-Show-Parkour-Chaos und der Battle-Royale-artigen Jagd auf die Krone erhält ein Mid-Season-Update. Dasselbe fügt dem bunten Treiben eine neue Ebene des unterhaltsamen Chaos hinzu – Mit gerissenen Neuerungen bekannter Runden und einigen überraschenden Wendungen, um die kunterbunten Jelly-Beans weiter herauszufordern. Das ist jedoch noch nicht alles. Mediatonic hat dem Spiel zudem Epics Easy Anti-Cheat hinzugefügt, um diejenigen zu bekämpfen, die Tools verwenden. Rundenvariationen – erwartet das unerwartete! Spielerinnen und Spieler werden bald merken, es ist nichts mehr wie es scheint. Bekannte Lieblingslevel werden auf vollkommen neue Weise bestritten werden müssen – dank des Hinzufügens neuer Hindernisse, zufälliger Rotationen und natürlich rauer Mengen an herumfliegendem Obst. Das besonders chaotische daran: Ihr werdet nie wissen, wann die Veränderungen einsetzen – keine Bohne bleibt verschont! Besser, schneller, flüssiger… Stolpern! Das Mediatonic Team hat das Spiel von Anfang an durch Hotfixes und Anpassungen verbessert und der heutige Mid-Season-Patch setzt dies weiter fort. Die Anpassungen erhöhen die Server-Stabilität, implementieren neue VFX-Verbesserungen und vieles mehr, um das Herumstolpern in Fall Guys angenehmer zu gestalten. Und noch etwas… Es gab Gerüchte über einen gewissen großen und ganz schön aggressiven Hammer, der die Runden unsicher macht, allem Anschein nach mit dem Ziel noch größeres Chaos zu stiften. Details sind rar, aber was wir über diese Phänomene wissen ist: ihr Name ist Big Yeetus und sie kommen! Fall Guys: Ultimate Knockout ist auf PlayStation 4 und PC via Steam verfügbar. Stolpert auf fallguys.com, vorbei, schließt euch dem Discord an und folgt @FallGuysGame für regelmäßige Updates und setze eure Tolpatschigkeiten für alle sichtbar fort. Beitrag teilen teilen

