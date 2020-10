in News

Fall Guys Season 2 sorgt für mittelalterliches Chaos

Fall Guys: Ultimate Knockout katapultiert die kompetitivsten Jelly Beans der Welt mit dem Start von Season 2 in eine Welt mittelalterlichen Chaos! Ab dem 08. Oktober werden die Spieler unter Knockout-Rittern, faustkämpferischen Paladinen und lebhaften Wikingern in einer vollen Saison mit neuen Runden, Kostümen, Emotes und mehr schwelgen, während sie das Mittelalter in seiner vollen Pracht erleben! Nach einem Sneak Peek zur zweiten Season von Fall Guys auf der diesjährigen, erstmals rein virtuell veranstalteten, Gamescom sowie dem im September veröffentlichen Mid-Season-Update, ist es nun also so weit: Die zweite Saison des Multiplayer-Spaßes, in welchem Spieler als Jelly Beans um eine Krone kämpfen, ist da und entführt dieselben ins Mittelalter. Die wichtigsten Features Fall Guys Season 2 wartet mit vier neuen, mittelalterlichen Runden auf, die Teil der Rotation werden (weitere werden demnächst folgen!) Hoopsie-Legenden – Teamwork makes the dream work! Naja, manchmal zumindest. Knight Fever – der bisher herausforderndster Fehdehandschuh! Ei-Belagerung – ein taktisches Zerwürfnis der Sonderklasse Wall Guys – baut es auf, reißt es nieder!

Ein ganzer Seasonpass mit neuen Kostümen, Emotes und mehr!

Ein neuer Plan für den Store – für die Dauer der Saison!

Ein ganzer Seasonpass mit neuen Kostümen, Emotes und mehr!

Ein neuer Plan für den Store – für die Dauer der Saison!

Eine Reihe von neuen Funktionen, einschließlich eines Show Selectors! Der brandneue Show Selector sammelt eine sorgfältig ausgewählte Liste von Shows, darunter auch einige zeitlich begrenzte Sonderveranstaltungen! Jede Show bietet eine thematische Wiedergabeliste mit Runden, die zu verschiedenen Spielstilen passen, zum Beispiel Gauntlet und die Survival Showdowns. Nicht zuletzt haben alle bestehenden Runden einen frischen Anstrich erhalten. Denn es stellte sich heraus, dass die Veranstaltung von Millionen von Shows den klassischen Parcours ihren Tribut abverlangt haben, also war es an der Zeit, ihnen ein wenig frische Farbe und Heimwerker-Liebe zu spendieren. Fall Guys: Ultimate Knockout ist auf PlayStation 4 und PC via Steam verfügbar.