Fall Guys trifft auf den König der Monster Godzilla

Zur Vorbereitung des Godzilla-Tages und des vielbesuchten Godzilla-Festivals in Japan verwandeln Mediatonic und Toho Co., Ltd. den König der Monster in eine Jelly Bean und bringen Godzilla solchermaßen zu Spielern auf der ganzen Welt in Fall Guys: Ultimate Knockout.

Ab dem 3. November können Fans – für begrenzte Zeit – den neuen Godzilla-Skin für insgesamt 10 Kronen erwerben. Mit den bekannten Erkennungsmerkmalen, wie Godzillas ikonischen drei Reihen an Finnen, wurde das Kostüm so designed, dass es perfekt in die Fall Guys Welt passt, inklusive unterschiedlicher Farbgebungen. Fall Guys: Ultimate Knockout ist auf PlayStation 4 und PC via Steam verfügbar.

Das millionenfach verkaufte Fall Guys wirft in seinem erfolgreichen Multiplayer-Gameplay Horden an Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen und schickt sie auf eine wilde Hatz durch die Runden, bis nur noch eine Bohne übrig bleibt. Das Godzilla-Crossover kommt nur kurze Zeit nach dem Start der zweiten Season des Spiels, die Level und Kostüme mit mittelalterlichem Flair einführte.

Godzilla-Festival in Japan

Am 3. November 1954 trat Godzilla in Tohos “Godzilla”– ein Klassiker unter den Monsterfilmen, der weitläufig als Meisterwerk anerkannt ist – zum ersten Mal auf. Dieses Datum ist offiziell Godzillas Geburtstag und wird in Japan alljährlich mit dem Godzilla-Festival gefeiert. 2019 besuchten 20.000 Personen das Festival. Dieses Jahr findet es digital statt und voraussichtlich werden sich noch mehr Fans zuschalten.