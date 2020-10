in News

by

Fallout 76: Free-Play-Woche zur Feier des Bombs Drop Day

Der Tag, an dem die Bomben fielen ist da und Bethesda feiert mit allen Vault-Bewohnern und vor allem jenen die es noch werden wollen den Bombs Drop Day (23. Oktober) mit einer Fallout 76: Free-Play-Woche, in der das postapokalyptische MMORPG auf allen Plattformen kostenlos spielbar ist! Alle Spieler des MMORPG Fallout 76 können sich auf zeitlich begrenze Events im Spiel freuen, darunter Rabatte bei der legendären Lieferantin, eine eingeschränkte Fallout 1st-Vorschau, Spieleangebote, Rabatte auf Atom-Pakete und mehr. Fallout 76: Free-Play-Woche – die Details

Vom 20. bis 26. Oktober können alle Spieler Fallout 76 kostenlos ausprobieren! Enthalten ist das Hauptspiel sowie Wastelanders und Nuclear Winter. Das Spiel ist von Anfang an spielbar und wer sich entschließt, nach Ende der Free-Play-Woche die Vollversion zu kaufen, behält den kompletten Fortschritt sowie sämtliche Käufe aus dem Atomic Shop. Hier gibt es alle weiteren Informationen. Ereignisse im Spiel Vom 22. bis 26. Oktober gibt es zudem drei Events im Spiel: Doppelte EP

doppelte S.C.O.R.E.-Belohnungen

25 % Rabatt auf legendäre Waffen und Rüstungen bei der Lieferantin im Rusty Pick in Ash Heap. Eingeschränkte Fallout 1st-Vorschau Mit der eingeschränkten Fallout 1st-Vorschau können sich die Spieler einen kostenlosen Vorgeschmack auf eine Fallout 1st-Mitgliedschaft holen. Dafür müssen sich die Spieler lediglich zwischen 20. und 26. Oktober im Spiel anmelden, im Atomic Shop nach „Fallout 1st-Vorschau (zeitl. begrenzt)“ suchen und können dann einige der Features einer Mitgliedschaft genießen. Beitrag teilen teilen