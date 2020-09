Fallout 76 – Patch 22 eröffnet Season 2

Mit dem Patch 22 läutet Bethesda die zweite Saison ihres MMORPG Fallout 76 ein. Das größte Update seit Wastelanders wartet mit ein paar Balancing-Änderungen für den Kampf in Form von „Ein Ödland für alle“ auf: Spieler können jetzt überall und mit jedem zusammen das Ödland erkunden, unabhängig von ihrer Stufe – besonders attraktiv für Neuzugänge. Mit Patch 22 beginnt auch Saison 2 „Armor Ace“. Außerdem wurden legendäre Skills für vielfältigere, mächtigere Builds und brandneue wiederholbare tägliche Missionen hinzugefügt, sogenannte „tägliche Operationen“.

Ein Ödland für alle in Fallout 76 Patch 22

„Ein Ödland für alle“ sorgt für ausgeglichene Verhältnisse. Durch das Update passen sich sowohl Gegner als auch Belohnungen an die jeweilige Spielerstufe an. Das heißt, dass sich Spieler nun ganz unabhängig von ihren Stufen zu Teams zusammentun können, um Appalachia gemeinsam unsicher zu machen. Denn ab sofort skalieren die Kämpfe für jeden Spieler individuell, unabhängig vom Level der jeweiligen Teammitglieder. Niedrigstufige Spieler können so jeden Winkel von Appalachia erkunden, während hochstufige Spieler auch bei der Rückkehr in ältere Gebiete noch herausgefordert werden.

Saison 2: Armor Ace

Mit Patch 22 startet außerdem die zweite Saison, und zwar mit einem neuen S.C.O.R.E.-Spielbrett und tollen neuen Belohnungen. In Saison 2 schließen sich Spieler dem großen amerikanischen Helden Rüstungsass und seiner treuen Power-Patrouille an, die für die Freiheit über den Globus marschieren, um den Unterwerfer zu besiegen! Wie auch schon The Legendary Run ist Armor Ace für alle Spieler kostenlos. Wie in Saison 1 gibt es auch hier 100 Ränge mit spannenden Belohnungen, darunter:

Gewächshaus-Decken-und-Wände-Set

Unterwerfer-Outfit

Eine einzigartige Power-Patrouille-Powerrüstung

Und vieles mehr!

Legendäre Skills

Ab Stufe 50 können Spieler nun Plätze für legendäre Skills freischalten. Jeder dieser Skills hat vier Ränge, die man durch das Verwerten von normalen Skill-Karten erreichen kann. Hier sind nur einige der legendären Skills, die auf die Spieler warten:

Schlagfertiger Chemiker – In regelmäßigen Abständen wird automatisch ein mächtiges, kampfverstärkendes Chem generiert.

Kollateralschaden – Es besteht eine Chance, dass durch Nahkampfwaffen getötete Gegner explodieren.

Neustart – Es besteht eine Chance, automatisch mit voller Gesundheit wiederbelebt zu werden, wenn man in einer Powerrüstung stirbt.

Tägliche Operationen

Wer nicht genug von Dungeons bekommt, wird sich über die täglichen Operationen freuen, die deren Wiederspielwert enorm erhöhen. In den täglichen Operationen stürzen sich Spieler in die Dungeons von Appalachia, um gegen Wellen von zufällig generierten Gegnern zu kämpfen und dabei zu versuchen, eine Reihe von Zielen zu erfüllen. Noch spannender wird es durch die Mutationen, die den Gegnern praktisch Superkräfte verleihen – was die Spieler dazu zwingt, ihre Strategie geschickt anzupassen, wenn sie überleben wollen.