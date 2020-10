in News

Fallout 76: Stählerne-Dämmerung-Trailer

In Appalachia jährt sich der Tag, an dem die Bomben fielen, und aus diesem Anlass ist jeder Spieler von Fallout 76 dazu eingeladen, eine ganze Woche lang zu feiern – mit diversen Events im Spiel und einem neuen Trailer zum Stählerne-Dämmerung-Update. Die Stählerne Bruderschaft plant ihre Rückkehr nach Appalachia in diesem Dezember, und zwar über unser Stählerne-Dämmerung-Update für Fallout 76. Die Ziele dieser Einheit der Bruderschaft, die von Paladin Rahmani angeführt wird, sind noch unklar. Allerdings wird sie sicherlich gerne einen Bericht zur aktuellen Situation in Appalachia von euch entgegen und eure Unterstützung bei ihren Bemühungen in Anspruch nehmen. Ihr werdet vieles mehr über die Bruderschaft erfahren, während ihr eine ganze Reihe neuer Quests angeht, die mit dem Stählerne-Dämmerung-Update ins Spiel kommen. Doch das ist nur der Anfang! Ihr werdet die Geschichte im kommenden Jahr noch eingehender erkunden können, mit weiteren Stählerne-Bruderschaft-Quests, die wir im Zuge künftiger Updates veröffentlichen wollen. Wenn ihr die PC-Version von Fallout 76 über Bethesda.net besitzen, dann könnt ihr euch jetzt sofort in Richtung öffentlicher Testserver aufmachen. Weitere Informationen und Details zu den geplanten Events rund um den Tag, an dem die Bomben fielen findet ihr auf der offiziellen Fallout 76 Webseite. Falls ihr Fallout 76 noch nicht habt: Die nächsten paar Tage ist das Spiel im Angebot, und zum allerersten Mal gibt es selbst auf Atom-Pakete Rabatte. Sämtliche Einzelheiten könnt ihr ganz einfach hier nachlesen. Hier noch der Rekrutierungs-Trailer zum Stählerne-Dämmerung-Trailer und unseren ausführlichen Test findet ihr hier.