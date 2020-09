Final Fantasy XVI erscheint 2021 für die PlayStation 5

Während des PlayStation 5 Showcase-Events enthüllte Square Enix, dass die berühmten kreativen Köpfe Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV, Dragon Quest X) und Hiroshi Takai (Final Fantasy XIV, The Last Remnant) zusammen an einem ganz neuen Spiel der Final Fantasy-Hauptreihe für PlayStation 5 arbeiten: Final Fantasy XVI. Und die Entwickler versprechen: Es wird ein Action-RPG für Einzelspieler.

Mit dem Den neuen Final Fantasy XVI-Trailer „AWAKENING“ zeigte Square Enix auch gleich exklusive „Aufnahmen, bestehend aus Kampfszenen und Videosequenzen in Echtzeit“, die jedoch, so der Produzent Naoki Yoshida, „nur einen Teil dessen [repräsentiert], was unser Team seit Entwicklungsbeginn am neusten Final Fantasy-Spiel erreicht hat. In diesem Zeitraum ist das Team von einer Handvoll Mitglieder zu einer größeren Einheit gewachsen, die weiterhin das verbessert und aufbaut, was sie bisher geschaffen hat, um Spielern eine unvergleichliche Geschichte sowie Gameplay zu bieten.“

Darüber hinaus verspricht Naoki Yoshida eine weitere große Enthüllung die für 2021 geplant sei. Wir sind gespannt! Der neue Eintrag in die Final Fantasy-Reihe erscheint 2021.