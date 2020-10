in News

Final Fantasy XVI – Neuigkeiten aus Valisthea

Square Enix hat die offizielle Teaser-Webseite zu Final Fantasy XVI, dem neuesten Teil der Final Fantasy-Reihe, eröffnet. Auf derselben erfahren wir nun mehr über die Welt – Valisthea – sowie die Charaktere des kommenden Action-Rollenspiels von Square Enix. Bereits im Zuge des PlayStation 5 Showcase-Events im September hat Square Enix Final Fantasy XVI für 2021 mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Die nun online gestellte Teaser-Website eröffnet Fans der Serie ganz neue Einblicke in den kommenden, exklusiv für die PlayStation 5 entwickelten, Serien-Teil. Grafiken, Skizzen, Lore und mehr Neben Artwork, das den Protagonisten des Spiels – Clive Rosfield – zeigt, findet sich dort auch eine Reihe weiterer Grafiken und Skizzen, die einen ersten Blick auf die Charaktere des Spiels gewähren. Darüber hinaus bietet die Webseite einen Vorgeschmack auf das Setting von Final Fantasy XVI. Schauplatz des Abenteuers ist Valisthea – ein Land, das vom Licht des Mutterkristalls gesegnet wurde und in dem glitzernde Berge aus Kristall in den Himmel emporragen. Über Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI entführt Spieler in die Welt der Esper – dies sind mächtige und zugleich tödliche Wesen, die in sogenannten Domini ruhen. Bei den Domini handelt es sich um auserwählte Männer und Frauen, die mit der Gabe gesegnet wurden, die gefürchteten Kräfte eben jener Esper zu beschwören. Der sechzehnte Teil der Final Fantasy-Reihe erzählt die Geschichte von Clive Rosfield, einem jungen Mann, der danach strebt, seine Schwertkunst zu perfektionieren. Da er sich bereits einen Namen als „Erster Schild von Rosaria" gemacht hat, wird ihm die Ehre zuteil, seinen jüngeren Bruder Joshua zu schützen – denn dieser ist der Dominus des Phönix. Doch unerwartete Ereignisse lenken Clives Schritte auf einen düsteren und gefährlichen Rachefeldzug. Weitere Informationen zur Welt und den Charakteren aus Final Fantasy XVI finden sich nun auf der offiziellen Teaser-Webseite zum Spiel.