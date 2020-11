Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise jetzt mit gratis Demo testen

Am 4. Dezember heißt es „Ring frei!“ in Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise für Nintendo Switch. Bereits jetzt ist für alle Sportskanonen und Fitness Junkies mit Faible für Schattenboxen eine Demoversion des rhythmischen Sport-Spiels gratis im Nintendo eShop erhältlich.

Ob ihr eine Gerade oder einen Aufwärtshaken schlagt, in Deckung geht oder ausweicht: in Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise sammelt ihr Punkte, indem ihr verschiedene Boxbewegungen im richtigen Rhythmus ausführt. Den ersten Teil von Fitness Boxing hat sich 2018 Tom näher angesehen. Schon jetzt habt ihr die Gelegenheit mittels einer kostenlosen Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise Demo in den Anfang Dezember erscheinenden zweiten Teil selbst hineinzuschnuppern, um zu prüfen, ob sich der Entwickler Imagineer die Kritik zum ersten Teil zu Herzen genommen und nachgebessert hat.

Gratis Demo im Nintendo eShop

In der Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise Demo stehen hierfür drei Songs – mit zwei verschiedenen Modi – zur Auswahl – in der Vollversion werden es 23 Titel sein:

Im Modus Tages-Workout kann ein tägliches Workout unter Anleitung absolviert werden,

im Modus Freies Training wiederum habt ihr die Möglichkeit eure eigenen Übungseinheiten gestalten.

Die sechs Trainer aus dem Vorgängertitel Fitness Boxing sind wieder mit von der Partie. Zusätzlich steigen drei neue Sparringspartner in den Ring, um euch als Personal Trainer zu unterstützen und ermutigen. Und wenn ihr euch mit einem eurer Freunde oder Familienmitglieder eure Joy-Con teilt, so könnt ihr gemeinsam trainieren – auch schon in der Demoversion.

Wer die Kombination aus Sport und Musik einmal ausprobieren möchte, kann ab sofort mit der kostenlosen Demoversion von Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise im Nintendo eShop sein eigenes Probetraining in Angriff nehmen und so dem gegenwärtig mitunter drohenden Hüttenkoller sportlich entgegenwirken. Das vollständige Spiel selbst ist dann ab 4. Dezember 2020 für die Switch erhältlich.