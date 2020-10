For Honor für Next Gen-Konsolen angekündigt

Ubisoft gab heute bekannt, dass For Honor auch für die Next Gen-Konsolen erscheinen wird. Ubisoft bestätigte die Abwärtskompatibilität für die Konsolen der nächsten Generation und bietet den Spielern somit ein verbessertes For Honor-Erlebnis. Spieler auf den Konsolen der neuen Generation sollen nahtlos in den Genuss jener grafischen Verbesserungen kommen, die For Honor dort zu bieten hat. Die Verbesserungen, die von Xbox One X und PlayStation 4 Pro übernommen wurden, sind von Beginn an ohne Einschränkung auf allen Next Gen-Konsolen verfügbar. Grafische Verbesserungen auf den Next Gen-Konsolen Verbesserte Wasserreflektionen

Verbesserte Details der Reichweite

Verbesserte Schattenauflösung

Verbesserte Texturfilter

4k Auflösung (Xbox Series X, PS5) / 1080p (Xbox Series S) Kostenlose Account-Übertragung und 60 FPS Profile der For Honor-Spieler auf PlayStation 4 oder Xbox One, einschließlich aller Einkäufe und Gegenstände, werden automatisch auf die entsprechenden Konsolen der nächsten Generation übernommen (z.B. PS4 und PS5). Zum Start der nächsten Saison, Anfang Dezember, wird For Honor auf allen Next Gen-Konsolen mit 60 FPS spielbar sein. Weitere Details und Updates zu For Honor werden demnächst bekannt gegeben.