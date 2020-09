For Honor: Resistance angekündigt

Ubisoft gab im Zuge von Ubisoft Forward bekannt, dass am 17. September Year 4 Season 3 von For Honor startet. Teil dessen ist For Honor: Resistance. Das Spiel hat mittlerweile mehr als 25 Millionen Spieler und ist für Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Windows PC und UPLAY+, dem Abo-Service von Ubisoft erhältlich. In der vorherigen Season errichteten die Kriegstreiber ein Regime des Terrors, das tiefe Spuren in der Welt hinterließ. Aber in verzweifelten Zeiten genügt ein Funken Rebellion, um wieder Hoffnung zu wecken. Ab dem 17. September wird es den Spielern möglich sein, sich der Rebellion in Year 4 Season 3 For Honor: Resistance anzuschließen.

