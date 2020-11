in News

Game & Watch: Super Mario Bros. ist da!

Anlässlich des 35. Jubiläums von Super Mario Bros. hat Nintendo nun einen ihrer Klassiker neu aufgelegt: Game & Watch: Super Mario Bros. ist nun erhältlich und erweckt damit ein Stück Videospielgeschichte zu neuem Leben! Mit der Game & Watch-Konsole erschien 1980 der erste Handheld von Nintendo in Japan. Dieses Stück Geschichte können Videospiel-Fans ab heute in neuer Form erleben: mit Game & Watch: Super Mario Bros. Videospielgeschichte zum Anfassen Auf der neuen, goldfarbenen Game & Watch-Konsole lassen sich gleich mehrere Titel spielen: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels sowie das witzige Geschicklichkeitsspiel Ball im Super Mario-Look. Dank des integrierten Steuerkreuzes sind die Titel besonders präzise spielbar. Ein zusätzliches Feature ist der Unbegrenzter Mario-Modus. Er wird aktiviert, sobald man Super Mario Bros. oder Super Mario Bros.: The Lost Levels startet und dabei den A-Knopf gedrückt hält. Dann können sich Spieler:innen den Herausforderungen mit unbegrenzten Leben stellen, ohne die berüchtigten Worte „GAME OVER“ fürchten zu müssen. Sie können den Modus zudem einfach wieder verlassen, indem sie das Menü mit dem PAUSE/SET-Knopf öffnen und dort „RESET GAME“ auswählen. Obendrein verfügt die Konsole über eine verspielte Digitaluhr. Diese bietet 35 verschiedene Animationen – passend zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. Wer genau aufpasst, kann dort auch Gastauftritte von Mario und seinen Freund:innen beobachten. Features der Game & Watch im Überblick Das Gerät enthält drei Spiele: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels und Ball

Zeit für Spielspaß: Die enthaltene Digitaluhr bietet 35 unterschiedliche Animationen

Im Unbegrenzter Mario-Modus können Spieler:innen die klassischen Titel erleben, ohne die Anzahl ihrer Leben im Blick behalten zu müssen Weitere Informationen findet ihr hier.