Games with Gold: Gratis-Spiele im Dezember

Im Dezember 2020 warten im Rahmen der Games with Gold wieder eine Reihe kostenloser Spiele auf Abonnenten des Service: Dabei stehen zwei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung.

Der Abwärtskompatibilität der Microsoft-Konsolen sei Dank, sind die Games with Gold Dezember Spiele für die Xbox 360 jedoch zugleich auf Xbox Series X|S und Xbox One spielbar.

The Raven Remastered (€29.99 UVP): 1. bis 31. Dezember

Bleed 2 (€14.99 UVP): 16. Dezember bis 15. Januar

Saints Row: Gat out of Hell (€14.99 UVP): 1. bis 15. Dezember

Stacking (€14.99 UVP): 16. bis 31. Dezember

The Raven Remastered

Du schlüpfst in die Rolle des Wachtmeisters Anton Jakob Zellner, der 1964 in London auf der Jagd nach dem legendären Meisterdieb ist: dem Raben. Dieser spannende Krimi hält qualitativ hochwertiges Storytelling, mysteriöse Schauplätze und einige spannende Charaktere für Dich bereit – hier hat jeder etwas zu verbergen und der Rabe, so viel ist sicher, ist immer einen Schritt voraus!

The Raven Remastered ist vom 1. bis zum 31. Dezember für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Bleed 2

Die pinkhaarige Heldin Wryn verteidigt die Welt in sieben fesselnden Levels mit über 25 herausfordernden Boss-Kämpfen gegen eine Schurken-Invasion. In diesem wahnsinnig unterhaltsamen und rasanten Arcade-Action-Spiel benötigst Du echte Skills zum Ausweichen in der Luft, oder um unerbittliche Horden von Bösewichten auszuschalten. Helfe Wryn, ihrem Titel als größte Heldin aller Zeiten ein für alle Mal gerecht zu werden!

Bleed 2 ist vom 16. Dezember bis zum 15. Januar für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Saints Row: Gat out of Hell

Hier übernehmen wir wahlweise die Rolle von Johnny Gat oder Kinzie Kensington, während sie die Unterwelt auseinandernehmen, um die Seele des Saint-Bosses zu retten und den Teufel herauszufordern. Schwindelfreiheit ist dafür eine gute Eigenschaft, denn mit einem Arsenal an Unterwelt-Waffen gegen den Fürsten der Finsternis Krieg zu führen und auf den Flügeln der gefallenen Engel durch die Luft zu schweben, ist sicher nicht ohne! Unser Onkel Tom hat sich das Spiel bereits anno 2015 in seiner Spieleecke näher angesehen.

Saints Row: Gat out of Hell ist vom 1. bis zum 15. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Stacking

Charlie Blackmore, die kleinste russische Matrjoschka der Welt, braucht unsere Hilfe! Zu diesem Zweck begeben wir uns gemeinsam mit ihm auf ein spannendes Abenteuer, um seine Familie aus den Fängen des berühmt-berüchtigten Großindustriellen zu befreien, der als „Baron“ bekannt ist. In diesem fantasievollen Puzzle-Abenteuer erkunden wir eine altertümliche Welt, in der Matrjoschkas zum Leben erwachen. Wir nutzen ihre besonderen Fähigkeiten und meistern eine Vielzahl von Rätseln und Herausforderungen.

Stacking ist vom 16. bis zum 31. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Für weitere Informationen über die Games with Gold finden sich auf der offiziellen Website von Xbox oder auf Xbox Wire DACH.