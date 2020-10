Games with Gold: Gratis-Spiele im November

Im November 2020 warten im Rahmen der Games with Gold neuerlich tolle kostenlose Spiele auf Besitzer des Dienstes: Dabei stehen zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die dank Abwärtskompatibilität auch dieses Monat wieder auf Xbox One gespielt werden können. Aragami: Shadow Edition Begib Dich auf eine spannende Reise voller Dunkelheit und Geheimnisse. Aragami: Shadow Edition enthält sowohl das Originalspiel als auch das dazugehörige Prequel Nightfall. Spiele als untoter Assassine, der über die Macht verfügt, die Schatten zu beherrschen. Stelle Dich im Rahmen der Solo-Kampagne unzähligen Feinden und besiege sie mit einer Vielzahl mächtiger Fähigkeiten oder stürze Dich gemeinsam mit einem Freund in den Crossplay unterstützenden Multiplayer. Aragami: Shadow Edition ist vom 01. bis 30. November auf Xbox One verfügbar. Swimsanity! Du schlüpfst in die Rolle von Mooba und misst Dich in diesem actiongeladenen Unterwasser-Shooter mit anderen Spielern. Egal, ob im Team oder im direkten Duell, online oder an derselben Konsole – wer die Power-Ups und Waffen am geschicktesten einsetzt, herrscht am Ende über die Unterwasserwelt. Mehr als 150 Herausforderungen, die in acht Spielmodi zu meistern sind, versprechen langanhaltenden Spielspaß. Swimsanity! ist vom 16. November bis 15. Dezember auf Xbox One verfügbar. Full Spectrum Warrior Stelle Deine Einheit auf und stürze Dich in diesen kultigen Xbox-Titel. Full Spectrum Warrior begann als Trainingsprogramm für die U.S. Army, um den Teameinsatz innerhalb der Truppe zu vermitteln. Nun spielst Du die realistische Simulation eines urbanen Infanterie-Kampfeinsatzes mit einzigartigen taktischen Spielzügen. Als Squad Leader hast Du Kontrolle über Alpha- und Bravo-Einheiten. Wäge Deine Entscheidungen sorgfältig ab denn hinter jeder Straßenecke lauern Gefahren und Du bist für das Leben Deiner Einheit verantwortlich. Full Spectrum Warrior ist vom 01. bis 15. November auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar. Lego Indiana Jones Schnapp Dir Peitsche und Fedora und begib Dich auf die Jagd nach Ruhm und Abenteuern. LEGO Indiana Jones vereint den Spaß und kreativen Aufbau von LEGO mit der immerwährenden, lustigen und verrückten Action der originalen Indiana Jones-Filme, die Fans weltweit in ihren Bann gezogen haben. Folge Indiana Jones‘ Abenteuern von den Dschungeln Südamerikas bis in die abgeschiedenen Berge Indiens. Lego Indiana Jones ist vom 16. bis zum 30. November auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar. Beitrag teilen teilen