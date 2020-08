Games with Gold: Gratis-Spiele im September

Auch im kommenden September wartet Games with Gold wieder mit zahlreichen kostenlosen Spielen auf. Wer über Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate verfügt darf sich über folgende gratis Titel freuen.

Tom Clancy’s The Division

Erobere New York zurück nachdem eine Pandemie die Stadt ins Chaos gestürzt hat. Dieser Online-Shooter kombiniert actionreiche Kämpfe, die jede Menge taktisches Fingerspitzengefühl erfordern, mit den Freiheiten eines mitreißenden Rollenspiels. Spiele in der umfassenden kooperativen Multiplayer-Kampagne, nimm andere Agenten ins Visier und erbeute wertvolle Ausrüstung. Beschütze die Bürger, erfülle Deinen Auftrag und verliere Deine Hoffnung nicht.

Tom Clancy’s The Division ist vom 1. bis 30. September auf Xbox One verfügbar. Unseren Test könnt iher hier nachlesen.

The Book of Unwritten Tales 2

Die Prophezeiungen haben es vorhergesehen: The Book of Unwritten Tales 2 ist im September Teil der Games with Gold. Die Fortsetzung der abenteuerlichen Point and Click-Saga steckt voller aberwitzigem Humor und den bekanntesten Märchen aller Zeiten. In über 20 Stunden Story hilfst Du den quirligen Charakteren dabei, ihr Schicksal im verwunschenen Aventasia zu erfüllen.

The Book of Unwritten Tales 2 ist vom 16. September bis 15. Oktober auf Xbox One verfügbar. Ein Spiel das unser Onkel Tom damals höchs selbst auf Kickstarter mitfinanzierte.

de Blob 2

Stürze Dich kopfüber in ein actiongeladenes, farbenfrohes Abenteuer. Denn die Inkies sind zurück mit einem neuen heimtückischen Plan, der der Welt sämtliche Farbe entziehen soll. Aufhalten kann sie nur Blob: Mit einer einzigartigen malerischen Spielmechanik, über zwölf Plattform-Karten, neuen Einzelspieler-Leveln, Multiplayer-Support und knackigen Bosskämpfen erlebst Du in de Blob 2 ein farbenfrohes Spektakel.

de Blob 2 ist vom 1. bis 15. September auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Armed and Dangerous

Hier kommen die Lionhearts! Dieser eher unkoordinierte, bis an die Zähne bewaffnete Rebellentrupp macht sich auf zur Rettung der Welt – vorausgesetzt, er legt sie nicht vorher in Schutt und Asche. Doch Vorsicht! In diesem klassischen Xbox-Titel hast Du nur 12.000 Kugeln oder weniger, um den Sieg zu erringen. In dieser humoristischen Story erlebst Du jede Menge parodierte Popkultur, erbeutest Waffen und manövrierst Dich durch 21 actiongeladene Level.

Armed and Dangerous ist vom 16. bis zum 30. September auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.