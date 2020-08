Age of Empires III: Definitive Edition Announce Trailer

Nach der Age of Empires und Age of Empires II erhält nun auch der dritte Teil der Spielreihe eine Definitive Edition. In der gamescom: Opening Night Live zeigte Microsoft den offiziellen Trailer, läutete die Vorbesteller-Phase ein und enthüllte das finale Veröffentlichungsdatum von Age of Empires III: Definitive Edition.

In Age of Empires III: Definitive Edition erlebst Du brillante 4K-Grafik, überarbeitete 3D-Objekte, eine modernisierte Benutzeroberfläche, Multiplayer mit Crossplay-Unterstützung sowie vollständig überarbeitete Audiospuren und Soundtracks. Neben allen bisher veröffentlichten Inhalten bietet Age III: DE exklusiv zwei neue Spielmodi und zwei neue Zivilisationen.

In den Spielmodi haben wir eine Reihe von historischen Schlachten hinzugefügt, die in der Epoche des Spiels ausgetragen wurden. Außerdem gibt es erneut die Art of War-Herausforderungen, die von der Community bereits in Age of Empires II: Definitive Edition gefeiert wurden. In diesen maßgeschneiderten Herausforderungen erlebst Du nicht nur die Vor- und Nachteile der Echtzeitstrategie, sondern entdeckst auch die feinen Gameplay-Nuancen und Meta-Botschaften, die Age of Empires III zu einem der kultigsten Strategie-Titel aller Zeiten gemacht haben.

So realistisch wie nie: neue und überarbeitete Zivilisationen

An Zivilisationen bietet bereits der Vorgänger Age III inklusive seiner Erweiterungen 14 Zivilisationen aus ganz Europa, Amerika und Asien. Diesem abwechslungsreichen Mix fügen wir in der Definitive Edition zwei weitere Kulturen hinzu: die Schweden und die Inkas. Die Schweden sind ein brandneuer Zuwachs im Franchise und decken eine der ungewöhnlichsten Großmächte der Geschichte ab. Eine kleine europäische Nation, die alle militärischen Konventionen in den Schatten stellte und dank ihrer innovativen Militärtaktiken zu einem Machtzentrum auf den europäischen Schlachtfeldern wurde. Dahingegen sind die Inkas eine eher traditionelle Zivilisation von Age of Empires und repräsentieren eines der größten Reiche Südamerikas, wo sie mächtige Städte, Zitadellen und Paläste aus massivem Stein errichteten. Egal, ob Du eher ein Städtebauer bist oder die militärische Vorherrschaft anstrebst: Hier ist für jeden Spielstil etwas dabei!

Apropos Zivilisationen: Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit bei World’s Edge besteht darin, die Kulturen und Völker, die wir in unseren Spielen darstellen, authentisch zu repräsentieren. Während der Entwicklung von Age III: DE wurde uns klar, dass wir diesem Anspruch in Bezug auf indianische Kulturen bisher nicht gerecht geworden waren. Zur Korrektur dieses Missstandes kamen wir mit Vertretern zusammen, um mehr über die einzigartige Geschichte und Kultur ihrer Völker zu lernen und sie auf respektvolle Weise darzustellen. Wiederkehrende Spieler werden daher feststellen, dass es einige Veränderungen in den Kulturen der Ureinwohner Amerikas gegeben hat. Bis zum 15. Oktober verraten wir weitere Details zu diesen Änderungen und hoffen, sie begeistern Dich genauso wie uns!

Age of Empires III: Definitive Edition erscheint am 15 Oktober 2020 im Windows Store sowie Steam und ist natürlich im Game Pass (for PC) enthalten.