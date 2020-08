in gamescom

by

Blood Bowl 3 angekündigt

NACON und Cyanide kündigen heute mit Blood Bowl 3 an, die neue Videospiel-Umsetzung des Kult-Brettspiels von Games Workshop und der dritte Teil der Fantasy-Football-Spielreihe. Blood Bowl 3 ist ein rundenbasiertes Strategiespiel in der Welt von Warhammer Fantasy, inspiriert vom American Football, in dem Elfen, Menschen, Orks und andere Wesen mit Schulterwürfen, Tritten, Schlägen sowie Waffen verschiedener Tödlichkeitsgrade (und Legalität, wenn es nach dem Schiri geht) um das Leder kämpfen. Als Coach geben Spieler ihren Spielern Anweisungen: es gilt das Vorankommen der Gegner durch gekonntes Tackling zu verhindern, die niederzumachen, die einem im Weg sind und schließlich durchzubrechen um in den Endbereich der Gegner für den Touchdown zu kommen. Die eigenen Einheiten sammeln Erfahrung und erhalten Werte-Boni oder neue Fertigkeiten. Doch Vorsicht: Verletzungen sind an der Tagesordnung, besonders wenn der Schiedsrichter ein Kobold ist, der die meisten Formen von Gewalt nicht sieht. Einige Spieler werden das Feld humpelnd oder gar leblos verlassen, wodurch ihre Karrieren ein frühes und unwiderrufliches Ende finden. Blood Bowl 3 ist eine detailgetreue Umsetzung des Games Workshop-Brettspiels, dessen neue Ausgabe in diesem Jahr erscheint. Das Spiel wird die Regeln, Teams (einschließlich der neuen Black Orcs und der Imperial Nobility), Einheiten und zugehörigen Fertigkeiten der neuen Ausgabe nutzen. Die besten Strategen sind eindeutig im Vorteil. Allerdings kann eine ungünstige Zahl beim Würfeln genügen, um den Verlauf eines Matchs zu ändern. Witziger, blutiger und spektakulärer als je zuvor ist Blood Bowl 3 für Fans des Universums und Wettbewerbsspieler gleichermaßen geeignet. Zum Start wird das Spiel zwölf Rassen enthalten, von denen jede eine eigene Arena und ein eigenes Team aus Cheerleadern vorweisen kann, sowie Kampagnen, Mehrspieler-Modi und haufenweise Optionen. Nach der Veröffentlichung wird es regelmäßig inhaltliche Updates geben. Blood Bowl 3 erscheint Anfang 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC und Nintendo Switch im Handel. Beitrag teilen teilen

info