Call of Duty Black Ops: Cold War mit erstem Trailer angekündigt!

Bei der gestrigen gamescom Opening Night Live erhielten wir erstmals auch neue Infos zu Call of Duty Black Ops: Cold War. Hierbei kehren die Entwickler Treyach in Kooperation mit Raven nach langer Zeit wieder zur Black-Ops-Reihe zurück. Wir erfuhren neue Infos, sowie endlich einen Release-Termin!

In Call of Duty Black Ops: Cold War kehren wir zur lang bekannten Black-Ops-Reihe zurück. Im sechsten Ableger der Black-Ops Reihe, und dem insgesamt 17. CoD Abenteuer, steht der namensgebende kalte Krieg im absoluten Zentrum der Story. Uns bieten sich hier zwei ganz unterschiedliche, zeitlichen Settings. Im Trailer erwarteten uns sowohl Flashbacks zu Szenen aus dem Vietnamkrieg, als auch eine Zeitperiode rund um das Jahr 1980. Wir rutschen mitten in ein massives, globales Kräftemessen der UdSSR sowie den Vereinigten Staaten – letztere angeführt von Präsident Ronald Reagen, welcher im Spiel als NPC verewigt wurde.

Black Ops: Cold War stellt dabei ein direktes Sequel zum ersten Black Ops aus dem Jahre 2010 dar, und setzt erneut auf gefährliche Missionen weltweit, geprägt von Täuschung und Verrat – gegen Gegner, aber auch in den eigenen Reihen. Uns erwarten hier auch einige bekannte Gesichter der Black Ops Reihe, wie beispielsweise Woods, Hudson oder Mason. Sie unterstützten uns in zahlreichen Aufträgen.

Call of Duty-Veteranen werden sich freuen, dass auch Black Ops: Cold War den Warzone Battle-Royal-Modus weiterhin unterstützt, welcher mit Modern Warfare eingeführt wurde. Activision verspricht hier eine tolle Kombination aus Black Ops, und der riesigen Online-Kampfarena, welche von den Spielern bisher gut angenommen wurde. In den letzten Sekunden des Trailers konnte man auch noch einige Eindrücke des typischen CoD-Multiplayers erkennen. Mitten in der Wüste hieß es, sich mit Waffen, Autos, und Helikopters gegen andere Spieler und Feinde zu beweisen. Die offizielle, weltweite Premiere des Multiplayer-Modus wird jedoch am 09. September stattfinden, und verspricht laut Entwickler einen „die nächste Generation der Multiplayer und Zombie Erfahrung“. Wir halten euch hierbei natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden!

Call of Duty Black Ops: Cold War erscheint am 13. November 2020 für PlayStation 4, XBox One, und PC. PS5 und XBox Series X sollen folgen, haben jedoch noch kein konkretes Release-Datum.

https://www.youtube.com/watch?v=aTS9n_m7TW0