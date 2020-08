Destiny 2: Jenseits des Lichts mit neuen Subklassen!

Bei der gestrigen gamescom Opening Night Live erhielten wir auch für bereits angekündigte Spiele spannende neue Infos. So auch für das neue Addon Destiny 2: Jenseits des Lichts, welches dem Destiny-Universum wieder neue Inhalte beschert. Ein neuer Trailer zeigte neue Subklassen und mehr! Im Herbst erscheint mit Destiny 2: Jenseits des Lichts die bereits dritte Erweitung des Grundspiels Destiny 2. Auf der gamescom erhielten wir nun in einem neuen Gameplay-Trailer erstmals Informationen zu den neuen, kommenden Subklassen, sowie dem neuen Element „Stasis“. Was erwartet uns also alles nun in Jenseits des Lichts? Wir haben die Infos des Trailers für euch zusammengefasst: Neue Subklassen:

Einige der bereits bestehenden Klassen erhalten neue Subklassen verpasst! Der Warlock erhält den Shadebinder, der Hunter den Revenant, und der Titan den Behemoth. Neues Element – Stasis:

Alle drei neuen Subklassen verwenden das neue Schadenselement Stasis. Stasis ist das erste Element, welches seit dem ursprünglichen Destiny neu eingeführt wird, und ergänzt die damit bestehenden Elemente Akrus, Solar und Leere. Stasis bedient sich dabei erstmalig der Kraft der Dunkelheit, und bietet eine Art Mix aus Eis- und Zeitfähigkeiten. So kann ein Stasis-Feld Feinde verlangsamen, oder man mit eisigen Stasis-Klingen Gegner einfrieren, und anschließend in tausende Splitter zerschießen. Neue Location – Europa (Mond):

Als neue Location wird Europa, der Mond des Jupiter eingeführt, und bietet Spielern neue Herausforderungen. Alle neuen Klassen werden nochmal in eigenen Streams seitens Bungie vorgestellt. Diese Streams finden am 01, 03. und 09. September statt, und decken dabei respektive den Warlock, Titan, und Jäger ab! Destiny 2: Jenseits des Lichts erscheint am 10. November 2020 für PS4, XBOX One, PC und Stadia.

