Erster Gameplay-Trailer zu Chorus

Bei der gestrigen gamescom Opening Night Live erhielten auch kleinere, bisher unbekanntere Ankündigungen die Möglichkeit neues Gameplay zu zeigen. Dies nutzte auch Chorus, ein neues Weltraum Abenteuer der Entwickler Fishlab. Chorus will das Genre der Weltraum-Shooter aufmischen, und zeigte dazu einen ersten Gameplay-Trailer!

In den letzten Monaten und Jahren erleben wir geradezu einen Boom an Spielen, welche sich für ein Setting im Weltraum entscheiden – verständlich, gibt es dort schließlich auch viel Potential für Geschichte und Gameplay. Dennoch fühlen sich gerade Shooter dieser Art oft an wie ein typischer Einheitsbrei. Dies wollen die Entwickler Fishlab nun mit dem neuen Weltraum Shooter Chorus ändern. Chorus bietet dazu eine sehr düstere Geschichte, welche sich vorrangig an Erwachsene richten soll.

Wir begleiten in Corhus Nara, eine tödliche Kriegerin auf einem Streifzug der Gewalt. Ihr Ziel ist es, einen düsteren Kult zu zerstören, welchen sie einst selbst erschaffen hatte. Dabei erkundet der Spieler uralte Tempel, stürzt sich in packende Raumschlachten, und ergründet dabei sogar die Grenzen der Realität – so Publisher Deep Silver. Chorus spielt dabei in einem neuen Sci-Fi Universum, voller Mysterien und Konflikten, und bietet dabei Next-Gen-Grafik in 4K – passend für gewaltige, kosmische Panoramen.

Aber auch bei Chorus müssen sich Fans des Weltraum-Genres leider noch gedulden. Chorus erscheint voraussichtlich 2021 für PC, PS4, PS5, XBOX One und XBOX Series X.