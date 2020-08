Erster Trailer zu Asterix & Obelix XXL: Romastered

Der französische Publishers Microids veröffentlicht im Rahmen der gamescom 2020 den allerersten Trailer des Action-Adventures Asterix & Obelix XXL: Romastered. Asterix & Obelix XXL: Romastered ist ein zeitloser Klassiker! Egal, ob als junger Möchtegern-Gallier oder eingeschworener Kämpfer, der bereits im Besitz von hunderten Römerhelm-Trophäen ist, das spannende Abenteuer wird alle Asterix-Fans begeistern! Diese Remaster-Version muss wohl in den magischen Zaubertrank gefallen sein! Sowohl die Grafik als auch der Soundtrack wurden komplett überarbeitet. Aber nicht nur das: Gallier-Freunde dürfen sich auf zusätzliche Animationen sowie brandneue Gameplay-Elemente freuen. Diese zu 100% „Romastered“-Edition wird allen Wildschwein-Jägern da draußen eine Menge toller Überraschungen bieten! Wie bereits in den anderen Teilen der Serie, werden Spieler in der Lage sein, je nach Situation zwischen den beiden Helden zu wechseln! Zusätzlich zu den allgemeinen Verbesserungen bietet das Spiel ganze 4 neue Spielemodi, die das Römerkloppen noch einmal um einiges spaßiger machen werden: Der „Parkour“-Modus, der die Geschicklichkeit der Spieler auf die Probe stellt

Der „Countdown“-Modus für geschwindigkeitsliebende Gallier

Der „Extrem"-Modus für die ganz mutigen Kämpfer, die auf der Suche nach einer wahren Herausforderung sind Als Sahnehäubchen auf dem Wildschweinbraten macht der vierte Modus es möglich, zwischen dem Originalspiel und der aktuellen Grafik mit nur einem Knopfdruck hin und her zu wechseln. Außerdem wird die deutsche Version die Originalstimmen aus dem ursprünglichen Asterix und Obelix XXL beinhalten. Damit ist ein echtes 2003-Gefühl beim Spielen garantiert! Die Geschichte: Ausnahmsweise konnte das berühmte, unbeugsame Dorf dem Eindringling dieses Mal keinen Widerstand leisten … Alle Dorfbewohner wurden entführt und werden auf der ganzen Welt verstreut von den Römern gefangen gehalten! Deshalb müssen die mutigen Gallier Asterix, Obelix und der treue Idefix schleunigst zur Rettungsmission aufbrechen – mit Zielen in der Normandie, Griechenland, Helvetia und Ägypten inklusive des notwendigen Halts in Rom. Um Miraculix, Falbala, Troubadix und all ihre Freunde zu befreien, müssen sie auf ihrer Reise eine ganze Reihe an Feinden bekämpfen: Römer, Piraten und sogar Wikinger! Es wird Zeit den magischen Zaubertrank hervorzuholen und die Welt des wohl berühmtesten Gallier-Duos zu betreten und ein Abenteuer im XXL-Format zu erleben! Asterix & Obelix XXL: Romastered wird ab dem 22. Oktober 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One im Handel erhältlich sein und kann bereits vorbestellt werden.

