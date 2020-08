by

Everspace 2 Early Access Version im Dezember

Im Zuge der gestrigen gamescom Opening Night Live hat Rockfish Games Gameplay-Material sowie ein Gameplay-Video mit ausführlichem Entwicklerkommentar zu Everspace 2 präsentiert. Noch im Dezember diesen Jahres sollen Weltraumspiel-Enthusiasten in der Early-Access-Version von Everspace 2 durchstarten können. Rockfish Games präsentierte im Rahmen der digitalen gamescom 2020 neue Inhalte und Features der Early Access Version von Everspace 2, die im Dezember diesen Jahres erscheinen wird. Neue Gameplay-Aufnahmen, die erstmals im Rahmen der gamescom gezeigt wurden, zeigten die heiß erwartete Cockpit-Ansicht mit voll funktionsfähigen Displays, um eine maximale Immersion zu ermöglichen. Auch Schiffstyp, Upgrades und Farbanpassungen wirken sich auf den Innenraum des Cockpits aus und bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Innenansichten. Zusätzlich zum neuen Trailer wird die Early Access Version von Everspace 2 auf Steam Zugang zum neuen Sternensystem Union ermöglichen, einem geschäftigen Handelszentrum, in dem sich die interstellare Spielwelt vollständig entfaltet. Dieser neue Abschnitt des Spiels präsentiert sich in einem vollkommen neuen Gewand dank der Mischung aus handgefertigten und prozeduralen Locations mithilfe der technischen Möglichkeiten der Unreal Engine 4: Massive Wolkenformationen treffen auf Gewitter, zerschmetterte Asteroiden und weitere einzigartige Umgebungen sowohl im Weltraum als auch auf Planetenoberflächen. Mit Start des Early Access werden auch die Okkar, die vorherrschende Alien-Rasse des ursprünglichen Everspace 2, wieder im Spiel auftauchen. Die Early Access Version bietet: weitere fünf bis zehn Stunden neue Inhalte,

zwei neue spielbare Schiffsklassen,

die Cockpit-Ansicht mit voll funktionsfähigen Displays sowie

eine höhere Level-Obergrenze und

viele weitere Verbesserungen – zusätzlich zu den bisherigen 10 Spielstunden der Closed Alpha. Everspace 2 wird im September für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne verfügbar sein und kann bereits jetzt auf die Steam Wunschliste gesetzt werden. Eine kostenlose Demo von Everspace 2 mit frühen Inhalten aus dem Spiel kann bereits jetzt heruntergeladen werden.

