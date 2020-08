Hauptpreis Best of gamescom geht an Cyberpunk 2077

Mit Ende der diesjährigen gamescom stehen nun auch die Gewinner der begehrten gamescom awards fest. Im Rahmen der großen Abschluss-Show „gamescom: Best Of Show“ wurden die Preise in den noch offenen Kategorien verliehen. Zuvor waren bereits zum Start der gamescom am Donnerstag im Rahmen der gamescom: Opening Night Live die ersten Gewinner des gamescom awards in zahlreichen Jury-Kategorien bekannt gegeben worden.

Den begehrten Hauptpreis Best of gamescom konnte sich in diesem Jahr der Titel Cyberpunk 2077 sichern. Das vom polnischen Studio CD PROJEKT RED entwickelte und in Europa von Bandai Namco vertriebene Rollenspiel konnte die Jury zudem in den Kategorien Best Sony PlayStation Game, Best PC Game und Best Role Playing Game überzeugen. Auch die Fans der gamescom haben beim Consumer Voting unter allen beim gamescom award nominierten Spielen das futuristische Action-Rollenspiel zu ihrem sehnlichst erwarteten Titel erkoren.

Publisher Bandai Namco Entertainment bot in den Augen der Jury das Best Lineup der gamescom 2020 auf, darunter das mehrfach ausgezeichnete Cyberpunk 2077, die beste Simulation Project CARS 3 sowie einen weiteren Abräumer: Little Nightmares 2 von den schwedischen Tarsier Studios wurde für seinen herausragenden Trailer ausgezeichnet und ist das Best Nintendo Switch Game der gamescom 2020. Über zwei Awards kann sich 2K freuen: Das Gangster-Epos Mafia: Definitive Edition wurde als Best Remaster ausgezeichnet, Dauerbrenner Borderlands 3 als Best Ongoing Game.

Die Fans der gamescom wählten Erik „Gronkh“ Range zu ihrem Lieblingsstreamer. Als beste Show zeichneten sie den World of Tanks Blitz gamescom Stream von Wargaming aus.

Den als Sonderpreis der Jury gedachten HEART OF GAMING Award gewann in diesem Jahr der komplett digitale Indie Arena Booth, der von Super Crowd Entertainment binnen weniger Monate als virtuell per Avatar begehbares MMO gestaltet wurde.

Die Preise aller Genre- und Plattform-Kategorien im Überblick

Best Family Game: KeyWe, Stonewheat & Sons

Die Gewinner der gamescom global Awards und Consumer Awards im Überblick

Die Gewinner der gamescom: Opening Night Live im neuerlichen Überblick

Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment Best Sony PlayStation Game: Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED