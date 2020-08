Little Nightmares 2 – ein schauriger Gameplay-Trailer!

Die gestrige gamescom Opening Night Live hielt zahlreiche Trailer-Premieren für uns bereit – unter anderem auch mit einem neuen, exklusiven Gameplay-Trailer zu Little Nightmares 2. Gänsehaut war dabei definitiv inklusive!

Bereits im Jahr 2017 eroberte der erste Teil von Little Nightmares unsere heimischen Wohnzimmer – und erforderte, dass wir uns niedlichen, aber teils wirklich absolut abgefahrenen und morbiden Alpträumen stellten! Nun folgt eine Fortsetzung der damals beliebten Kombination aus Rätsel und Jump’n’Run Abenteuer. In der nun NOCH MORBIDEREN Fortsetzung Little Nightmares 2 schlüpfen wir in die Rolle des kleinen Jungen Mono. Er findet sich selbst gefangen in einer düsteren Welt, welche durch die summende Übertragung eines fernen Turms verzerrt wurde. Gemeinsam mit Six, Protagonistin des ersten Teils, will Mono das Geheimnis des besagten Turms entdecken.

Mono und Six müssen dabei als unschlagbares Duo zusammenarbeiten. Neue Rätsel erwarten das Duo, und schreckliche Bewohner sind auf der Jagd nach ihnen. Mit Tarnung und Logik gilt es, diese auszutricksen, oder schlichtweg so schnell wie zu fliehen! Dabei soll die Dynamik zwischen Mono und Six sich laut Entwickler stets entwickeln, und das Ganze nochmal eine Ecke spannender.

Fans von Little Nightmares sollten dabei heute definitiv noch bei dem Stream des gamescom-Studios vorbeischauen. Dort werden weitere Ausschnitte, sowie das erste Level („Die Wildnis“) exklusiv angespielt. Den Stream findet ihr auf der offiziellen gamescom-Seite!

Little Nightmares 2 soll am 11. Februar 2021 für PC, PlayStation 4, XBOX One und Nintendo Switch erscheinen. XBOX Series X und PS5 sollen zu einem unbekannten Zeitraum im Jahr 2021 folgen. Wer das Spiel dann schon besitzt, soll kostenlos auf die neue Konsolengeneration upgraden dürfen!