Medal of Honor: Above and Beyond Trailer

Auf der heutigen gamescom Opening Night Live haben Respawns Gründer und CEO Vince Zampella sowie Game Director Peter Hirschmann einen komplett neuen, actiongeladenen Trailer zum VR-Titel Medal of Honor: Above and Beyond präsentiert, der einen ausführlichen Einblick in die Einzelspieler-Story gewährt.

Der Trailer zeigt die ansprechend erzählte Handlung und die aufschlussreichen geschichtlichen Inhalte in Medal of Honor: Above and Beyond, mit denen das Franchise zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Über VR schlüpfen die Spieler direkt in die Stiefel eines Pioniers, der vom OSS angeworben wird. Das Office of Strategic Services war der Vorgänger der heutigen CIA und im Zweiten Weltkrieg mit der Spionage und Sabotage hinter feindlichen Linien beauftragt. An der Seite von neuen und bereits bekannten Charakteren der Medal of Honor-Reihe erleben die Spieler Missionen, die sie nach Tunesien und quer durch Europa führen, und sie an einigen der wichtigsten Momente des Krieges teilnehmen lassen.

Medal of Honor: Above and Beyond wird von langjährigen Entwicklern der Reihe in Zusammenarbeit mit Oculus von Facebook erschaffen und zeigt die Schauplätze des Krieges auf bisher nie dagewesene, filmreife und immersive Weise. Respawn hat direkt mit Veteranen des Zweiten Weltkriegs zusammengearbeitet, um sich von ihren fesselnden Geschichte inspirieren zu lassen und die geschichtlichen Ereignisse, welche die Spieler in der packenden Handlung und mit einzigartigem VR-Gameplay erleben, authentischer darstellen zu können.

Das Spiel ist vorerst nur für Oculus Rift angekündigt und soll noch heuer erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel werden außerdem am 16. September über Facebook Connect enthüllt, mehr zur einzigartigen Einzelspieler-Story gibt es im offiziellen Blogbeitrag.