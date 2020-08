Neuer Gameplay-Tailer zu Serious Sam 4

Im Rahmen der Future Games Show auf der gamescom 2020 wurde ein neuer Gameplay-Tailer zu Serious Sam 4 veröffentlicht, der das verbesserte Papamobil enthüllt. Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und geschlagenen Zivilisation übriggeblieben ist. Der letzte verbliebende Widerstand gegen die Invasion ist die Erdverteidigungstruppe unter der Führung von Sam „Serious" Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos. Der neue Gameplay-Trailer zeigt, wie Sam Stone in seinem schwer bewaffneten Kreuzzug gegen die Invasion der Erde durch Mental und seine skrupellosen Horden ein neues und verbessertes „Papamobill" an den Start bringen wird. Komplett mit vollautomatischen, schweren Maschinengewehren, Raketenwerfern und einem auffälligen päpstlichen Anstrich wird Sams Werkzeug der Massenvernichtung! Serious Sam 4 wird am 24. September seinen Dienst antreten – denn dann wird das Spiel auf PC und Stadia explodieren. Im positiven Sinne.

