Ratchet & Clank: Rift Apart – PS5 Gameplay Trailer

Bei der heutigen gamescom Opening Night Live haben Entwickler Insomniac und Playstation neue Spielszenen des kommenden PlayStation 5-Spiels Ratchet & Clank: Rift Apart gezeigt. In Rift Apart befinden sich Ratchet und Clank wieder einmal im Clinch mit ihrem Erzfeind, Dr. Nefarious. Nur dieses Mal ist er mit dem gefährlichen Dimensionator ausgestattet, einem Gerät, das die Macht hat, in andere Dimensionen zu reisen. Das Duo kämpft sich durch eine Armee von angeheuerten Goons in Megalopolis, bis etwas passiert und sie auseinandergerissen werden. Ratchet & Clank: Rift Apart wurde erstmals während der State of Play-Episode im Juni vorgestellt, die sich auf die neue Spielgeneration von PlayStation konzentrierte. Das Spiel ist ein brandneues intergalaktisches Abenteuer von Insomniac Games, das zeigt, was möglich ist, wenn Spiele speziell für die ultraschnelle SSD und den DualSense Wireless-Controller der PS5 entwickelt werden. Dank der SSD der PS5 bewegen sich Spieler auch mitten im Gameplay fast ohne Ladezeiten durch verschiedene Dimensionen. Der DualSense Wireless-Controller erweckt das umwerfend komische Arsenal von Ratchet zum Leben. Die haptischen Effekte und adaptiven Tasten sorgen dafür, dass ihr voll und ganz ins Kampfgeschehen eintaucht. Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint exklusiv für die PlayStation 5-Konsole. Beitrag teilen teilen

