Remothered: Broken Porcelain – Whispers-Trailer

Mit Remothered: Broken Porcelain veröffentlicht Modus Games am 20. Oktober den Nachfolger zum Survival-Horror-Spiel Remothered: Tormented Fathers. Nun hat der Indie-Publisher den neuen Whispers-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Der atmosphärische Whispers-Trailer erzählt die Geschichte der Protagonistin Jennifer und ihrer Freundin Lindsay, die sich gegenseitig im Ashmann Inn mit all seinem Grauen unterstützen. Mit neuen Gameplay- und auch narrativen Elementen will Chris Darril die Fans des ersten Teils in eine immersive Erfahrung mit Gänsehautgarantie ziehen. Die versprochenen Neuerungen hinsichtlich des Gameplays hat Remothered: Broken Porcelain, dem Urteil unseres Horror-Experten Dave zu Remothered: Tormented Fathers folgend, auch dringend nötig. Denn während er dem ersten Teil eine gelungene Geschichte mit dichter Atmosphäre attestierte, zeigte er sich vom Gameplay frustriert: Eine ungenaue und träge Steuerung sowie eine unausgegorene Verfolgungs-Mechanik erwiesen sich als Spielspaß-Killer. Umso gespannter zeigen wir uns, ob die von Darril versprochenen Neuerungen sich die Kritik zu Herzen genommen haben. Remothered: Broken Porcelain wird für die Nintendo Switch für €34.99 und für alle anderen Plattformen – einschließlich PC – für €29.99 erhältlich sein. Remothered: Broken Porcelain kann sowohl als digitale als auch physische Version ab sofort vorbestellt werden. Beitrag teilen teilen

