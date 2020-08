Spellbreak – Releasedatum & Launch-Trailer

Entwickler Proletariat gab während der gamescom: Opening Night Live das Releasedatum des magischen Battle-Royale-Spiels Spellbreak bekannt und veröffentlichte gleichzeitig eine Launch-Cinematic-Trailer.

Spellbreak ist ein Multiplayer-Action-Zauberspiel, bei dem die Spieler ihre innere Kampfmagie entfesseln und zwei mächtige, magische Kampfhandschuhe einsetzen, die verheerende Zauberkombinationen bilden, um das Schlachtfeld mit feurigen Tornados, elektrifizierten Gaswolken und mehr zu kontrollieren! In den Hollow Lands können die Spieler die Karte erkunden, um taktische Vorteile zu erschließen und versteckte Truhen mit magischen Runen zu entdecken, die neue Fähigkeiten wie Flug, Teleport und Unsichtbarkeit verleihen.

Spellbreak wird einer der ersten Titel auf dem Markt sein, der vollständige Cross-Progression unterstützt, sobald er am 3. September für PC im Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Spieler werden in der Lage sein, ein Spellbreak-Konto zu erstellen und auf jeder unterstützten Plattform darauf zuzugreifen, um ihren Spielverlauf, ihre Anpassungen und Statistiken beizubehalten. Die Spieler können ihr Konto auch dazu nutzen, auf einfache Weise Freunde zu finden und plattformübergreifende Teams zu bilden.

Spellbreak wird am am 3. September 2020 als Free-to-Play-Titel für PC im Epic Games Store, für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht.