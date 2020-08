in gamescom

by

Star Wars: Squadron: Neuer Trailer

Piloten, fertig machen zum Einsatz! Heute gaben Electronic Arts, Motive Studios und Lucasfilm einen weiteren Einblick in die authentische Singleplayer-Story von Star Wars: Squadrons – der fesselnden Spielerfahrung mit Weltraumgefechten, angesiedelt in der beliebten Star Wars-Galaxis. Der neue Trailer wurde während Geoff Keighleys Opening Night Live-Show auf der gamescom 2020 enthüllt. Der Singleplayer-Trailer führt die Geschichte von Star Wars: Squadrons sowie die wechselnden Perspektiven, die die Spieler einnehmen werden, weiter aus. Sie verfolgen abwechselnd als zwei anpassbare Piloten Missionen der beiden gegnerischen Seiten, um entweder die Neue Republik zu schützen oder die Ordnung im Galaktischen Imperium wiederherzustellen. Zusätzlich zum neuen Trailer hat Motive Studios die vierte Star Wars: Squadrons- Pilotenbesprechung mit Kommentaren von Star Wars: Squadrons-Writer Joanna Berry veröffentlicht. Der Blogbeitrag gibt einen Überblick der Handlung von Star Wars: Squadrons und setzt sie in Kontext zur übergreifenden Star Wars-Geschichte. Zudem gibt es Hintergrundinformationen zu den beiden wichtigen Staffeln des Spiels: der heldenhaften Vanguard-Staffel der Neuen Republik und der furchterregenden Titan-Staffel des Galaktischen Imperiums. Im Rahmen der Show wurde Star Wars: Squadrons außerdem mit dem gamescom Award in der Kategorie „Bestes Actionspiel“ ausgezeichnet. Weitere Informationen sind unter https://www.ea.com/de-de/ games/starwars/squadrons sowie auf den offiziellen Star Wars-Kanälen auf Twitter und Facebook zu finden. Beitrag teilen teilen

info