Story-Trailer zur Mafia Definitive Edition

Bei der gestrigen gamescom Opening Night Live durften wir auch einen der ersten Blicke auf die Mafia 1 Definitive Edition werfen. In einem Story-Trailer zeigte sich uns der Beginn des neu-aufgesetzten Remakes der Mafia Reihe!

Knapp 18 Jahre ist es schon her, seit wir mit Mafia in die Welt der düsteren Gangster-Machenschaften eintauchen durften. Nun erwarteten uns Neuigkeiten zum Remake des damaligen Mafia-Epos. Das Remake ist dabei ein Teil der „Mafia Trilogy“ – welche alle drei Definitive Editions der Mafia Reihe beinhaltet. Davon können Mafia 2 und 3 bereits gespielt werden. Doch man merkt in der Spielerschaft definitiv: auf keines der Abenteuer freuen sich hart eingesessene Fans mehr als auf den ersten Teil des Jahres 2002!

Diese Vorfreude wurde nun mit dem Story Trailer weiter angefacht. Entwickler Hangar 13 zeigt im Trailer wie Tommy, Protagonist des ersten Mafia Spiels, in die Welt der Gangster einsteigt, und seine ersten Lektionen in Sachen Unterwelt am eigenen Leib erfährt. Der Trailer versprüht dabei ab der ersten Sekunde genau das Gefühl, welches man sich von einem Mafia Spiel erwartet. Die Familie dunkler Machenschaften, am gemeinsamen Tisch im dunklen Hinterzimmer. Umgeben von den verregneten Straßen der 1930er Jahre, voller Leuchtreklame und alten, charmanten Autos. Der Trailer kombiniert Einstiegs-Cinematic mit Gameplay-Szenen, und bietet somit einen guten Überblick darüber, was Spieler in der Mafia Definitive Edition erwarten können.

Die Mafia 1 Definitive Edition erscheint am 25. September für PlayStation 4 und XBOX One.