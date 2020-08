Twelve Minutes mit Star-Cast

Im Rahmen der gamescom: Opening Night Live enthüllte Entwickler Annapurna Interactive den hochkarätigen Star-Cast ihres neuen interaktiven Thrillers Twelve Minutes.

Ein romantischer Abend nimmt eine falsche Wendung, als ein Polizist in Dein Haus einbricht, Deine Frau des Mordes beschuldigt und Dich bewusstlos schlägt. Im Handumdrehen bist Du sofort wieder am Anfang des Abends, bevor alles wieder und wieder passiert. Twelve Minutes ist ein interaktiver Thriller in Echtzeit, bei dem Du das Wissen darüber, was passieren wird, nutzt, um die Geschichte zu verändern und die zwölfminütige Schleife zu durchbrechen.

Obwohl das Ensemble von Twelve Minutes während der gesamten Geschichte namenlos bleibt, wird es von umso populäreren Schauspielern repräsentiert. Mit dabei als “Der Mann” ist der Golden Globe-Nominierte James McAvoy, der bereits in Filmen wie Es Kapitel 2, Split und dem X Men-Franchise sein Können bewies. Unterstützt wird er von “Die Frau” alias Daisy Ridley, die Fans aus Star Wars: The Rise of Skywalker, Star Wars: The Last Jedi und Star Wars: The Force Awakens kennen. Ihnen gegenüber steht “Der Eindringling”, der von dem vierfach Oscar-nominierten Willem Dafoe – bekannt aus Filmen wie Der Leuchtturm, Das Florida-Projekt und At Eternity’s Gate – dargestellt wird.

Twelve Minutes erscheint exklusiv für Windows 10 PC, Xbox One und Xbox Series X.