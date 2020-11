in News

Ghost Recon Breakpoint erhält Update 3.0.3

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint erhält am 9. November ein kostenloses Titel-Update auf Version 3.0.3. Das Update wird für PlayStation 4, Xbox One-Konsolen und Windows PC sowie für Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft, sowie für Stadia erscheinen. Das Titel Update 3.0.3 erscheint als Post-Launch-Support für Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ein Jahr nach Release und nach der kürzlich erschienenen Episode 3: Operation Red Patriot. Es ist das erste von zwei umfangreichen, kostenlosen Updates und bringt neben Neuerungen für den Ghost-Erfahrung-Modus, zusätzlichen Raid-Inhalt und Verbesserungen für das Stealth-Gameplay.

Verbesserungen des Stealth-Gameplay Die Spieler können dank des neuen Ghost Recon Breakpoint Update 3.0.3 ihre Spielerfahrung mithilfe von verbessertem Stealth-Gameplay und KI-Parametern stärker anpassen. Die Spieler richten somit im Schleich-Modus mehr Schaden an und können die verbesserte KI ihrer Mitstreiter für Gegenangriffe nutzen. Zusätzlich bietet das Update ein verbessertes Verhalten der Drohnen, verzögerte Granatwürfe und ein neues Ablenkungswerkzeug: Spieler können nun eine Patronenhülse werfen, um den Gegner abzulenken. Außerdem können die Spieler nach Wunsch den Terminator oder die Rebellen-Fraktion aktivieren, sodass diese in ihrer Spielwelt erscheinen und umherwandern. Das Raid-Update Das Titel-Update 3.0.3 enthält ein Raid-Update und ermöglicht den Spielern, Golem Island als Einzelspieler ohne Bosse und im Erkundungsmodus zu entdecken: Einzelspieler-Erkundung benötigt keine Ausstattungsstufe. Es gibt reguläre feindliche Stufen und keinen Raid-Boss. Dieser Modus enthält 12 neue Meilenstein-Missionen und fokussiert sich auf die Erkundung mit verbesserter Navigation zwischen Sektoren, dank der höheren Anzahl an Autos und Booten auf der Karte.

Bedrohungsstufe: Kritisch (Hardcore Modus) erhöht die Gegnerstufe, vergibt Spielern vier Herzen, die wieder aufgefüllt werden können und die Spieler respawnen lässt. Zusätzlich erscheinen jede Woche drei Spielmodifikationen. Der Modus enthält ebenfalls modifiziertes Boss-Muster, wodurch mehr Gegnerwellen erscheinen und Spieler kürzere Abklingzeiten für ihre Fähigkeiten erhalten. Zudem können vier neue Waffen und fünf neue Titel als exklusive Rewards aus den Lootboxen erhalten werden.

Bedrohungsstufe: Niedrig (Leichter Modus) senkt die Gegnerstufe, enthält eine kürzere Respawn-Zeit für Spieler und macht die Gegner auf der Karte sichtbar. Es erscheinen weniger Gegner pro Angriffswelle, die Spieler erhalten längere Abklingzeit ihrer Fähigkeiten und es gibt keine zweite Phase bei Bosskämpfen. Erweiterung des Klassenfortschrittes Zusätzlich erfolgt eine Aktualisierung der Klassenfortschritte, wodurch die Fortschrittsbelohnungen für die Klassen Assault, Panther, Medic, Engineer, Echelon und Pathfinder freigeschaltet werden. Der Klassenfortschritt wird bis Rang 20 erweitert und erhält über 200 neue Herausforderungen.