in News

by

Ghostrunner für Next-Gen-Konsolen bestätigt

Die Publishing-Partner All In! Games und 505 Games geben heute bekannt, dass Ghostrunner, entwickelt von One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks, 2021 zu einem Wallrun auf PlayStation 5 und Xbox Series X ansetzt. Ghostrunner ist ein Hardcore-FPP-Slasher voller blitzschneller Action in einer düsteren Cyberpunk-Megastruktur. Erklimme den Dharma-Turm – die letzte Bastion der Menschheit, die nach der Apokalypse noch übrig ist. Begib dich nach oben, stelle dich dem tyrannischen Schlüsselmeister und räche dich. Unser Dave konnte bereits eine 20-minütige Demo zu Ghostrunner anspielen, die ihm bereits in der aktuellen Version sehr viel Spaß gemacht hat. Seinen Ersteindruck könnt ihr hier nachlesen. All In! Games und 505 Games haben heute nicht nur die Next-Gen-Versionen für und Xbox Series X sondern auch, dass Besitzer der Version für aktuelle Konsolen ein Upgrade auf die Next-Gen-Versionen erhalten, wenn diese dann 2021 veröffentlicht werden. Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt: Wer Ghostrunner auf Xbox One kauft, erhält eine Ausgabe für Xbox Series X via MS Smart Delivery

Kämpf dich durch den Dharma-Tower auf PlayStation 4 und upgrade dann gratis auf die Version für PlayStation 5, wenn sie 2021 erscheint Ghostrunner bahnt sich am Dienstag, den 27. Oktober seinen Weg auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam, Epic Games Store und GOG. 2021 erscheint das Spiel auch für PlayStation 5 und Xbox Series X. Beitrag teilen teilen