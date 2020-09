Ghostrunner – Mirrors Edge für Ninjas im Cyperpunk-Stil

Ghostrunner, das First-Person-Parkour-Actionspiel im Cyberpunk-Stil aus der Feder der Entwickler One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks, ist ab Dienstag, den 27. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam, den Epic Games Store und GOG verfügbar. Private Beta Wie auf der Gamescom enthüllt, laden die Co-Publisher All in! Games und 505 Games alle interessierten Assassinen ein, sich für die Private Beta des Spiels zu bewerben, die ihnen exklusiven Zugang zu Ghostrunner verspricht. Die Bewerbung ist über den Discord-Server von Ghostrunner möglich. Die Unternehmen kündigten ebenfalls eine aktualisierte Demo von Ghostrunner an, die es ab Dienstag, den 29. September kostenlos auf Steam geben wird. Neuer Gameplay-Traler Der neue Gameplay-Trailer gibt Einblick in die herausragenden Manöver, die in Ghostrunner möglich sind. Vollführe tödliche Attacken an einzigartigen Gegnertypen, Akrobatikeinlagen in schwindelerregender Höhe, sowie Hacker-Einsätze im Netzwerk der letzten verbleibenden Stadt – all das unter der Führung des Architekten und der frisch enthüllten Verbündeten Zoe. All In! Games und 505 Games belohnen alle, die blitzschnell zuschlagen. Vorbesteller von Ghostrunner erhalten exklusiven Zugang zu zwei Katanas, eines davon speziell designt für die jeweilige Plattform auf der das Spiel erworben wird. Diese besonderen Schwerter sind nach dem Launch nicht mehr anderweitig erhältlich. PlayStation Plus-Abonnenten und alle PC-Spieler können sich zudem einen Rabatt von 20% sichern, wenn sie Ghostrunner vorbestellen, für Xbox One-Spieler gibt es einen Rabatt von 10%. Ghostrunner besticht mittels NVIDIA RTX Ray Tracing durch eine fesselnde, eindrucksvolle Optik, die man sonst nur von AAA-Studios kennt. Die Spieler bahnen sich schwertschwingend zu einem intensiven Synthwave-Soundtrack des Elektromusik-Produzenten Daniel Deluxe ihren Weg durch hingebungsvoll detaillierte, vom Cyberpunk inspirierte dystopische Umgebungen. Ghostrunner wird zum Preis von €29,99 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Beitrag teilen teilen

