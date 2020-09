in News

Guild Wars 2 – Neuer Dungeon Sunqua-Gipfel bald verfügbar

Spieler von Guild Wars 2 dürfen sich über ein neues Fraktal der Nebel – so die Bezeichnung für Dungeons im Guild Wars-Universum – freuen: Der Sunqua-Gipfel wartet ab dem 15. September 2020 darauf erklommen zu werden. Angesiedelt in Cantha, in luftigen Höhen, umgeben von einem sturmbeleuchteten Himmel, mit beeindruckenden Mauern und blühenden Bäumen erwarten die Elementargeister die Hilfe der begabtesten Abenteurer, um das neue Fraktal der Nebel – den Sunqua-Gipfel – zu erkunden. Spieler versammeln ihre Verbündeten und begeben sich auf ein Abenteuer wundersamer Entdeckungen. Doch Vorsicht ist geboten, denn sie werden stets von beunruhigenden Blicken verfolgt. Wöchentlich erwartet die Spieler ein Satz fraktaler Errungenschaften, die ihnen zu neuen Belohnungen wie dem Abyssal Fractal-Waffen-Skin-Set verhelfen. Ein schwierigerer Herausforderungsmodus bietet zudem die Möglichkeit, die besonders Tapferen und Wagemutigen hervorzuheben. Guild Wars 2 ist ein MMORPG, das die epische Vielfalt eines Massen-Rollenspiels mit einem actionreichen Kampfsystem und groß angelegten, dynamischen Events für gemeinsames Spielen zu kombinieren sucht. Darüber hinaus bietet es Wettbewerbe im teambasierten PvP und den gewaltigen Schlachten Welt gegen Welt. Das Spiel wird regelmäßig mit Episoden der Lebendigen Welt erweitert. Einen ersten nähren Einblick in den neuen Dungeon gewähren die Entwickler in ihrem Guild Chat am 11. September ab 21:00 (MESZ). Features des Sunqua-Gipfel Verschiedene Boss-Gegner

Sprungrätsel

Herausforderungsmodus

Vertonte Dialoge Beitrag teilen teilen

