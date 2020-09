in News

Hogwarts Legacy angekündigt

Warner Bros. Games kündigt im Zuge des heutigen PlayStation 5 Showcase Hogwarts Legacy an, ein Open-World-Action-Rollenspiel für Einzelspieler, das in der Zauberwelt des 19. Jahrhunderts spielt. Spieler schlüpfen auf noch nie da gewesene Art in die Rolle eines Schülers an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Sie erleben eine ungeschriebene Geschichte und begeben sich auf eine gefährliche Reise, um eine geheime Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken. Das von Avalanche entwickelte und von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games vertriebene Hogwarts Legacy erscheint 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Konsolen und PC. Hogwarts Legacy ist laut Ankündigung vollgepackt mit packender Magie, stellt die Spieler in den Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers und lässt sie zu den Hexen oder Zauberern werden, die sie sein möchten. Die Spieler entwickeln die Fähigkeiten ihres Charakters weiter, indem sie mächtige Zauber meistern, sich im Kampf üben und Gefährten auswählen, die ihnen helfen, gegen tödliche Gegner zu bestehen. Außerdem müssen sie Missionen und Szenarien bewältigen, die sie vor schwierige Entscheidungen stellen und zeigen, wofür sie wirklich stehen. Zu Beginn der dramatischen Geschichte müssen die Spieler ihre magischen Fähigkeiten entwickeln, indem sie Zaubersprüche meistern, Tränke brauen und fantastische Tierwesen bändigen. Sie erkunden eine gewaltige Welt voller Gefahren, die mit der längst vergessenen Vergangenheit der Zauberwelt in Verbindung stehen … und einer ungewöhnlichen Fähigkeit, die nur sie besitzen. Die Reise durch die offene Spielwelt führt die Spieler über Hogwarts hinaus an neue und vertraute Orte in der Zauberwelt, darunter der Verbotene Wald und das Dorf Hogsmeade. Beitrag teilen teilen

