Hyper Scape erhält Halloween-Event

Auch bei Hyper Scape, dem free-to-play Battle Royale-Shooter von Ubisoft Montreal, hält Halloween Einzug und übernimmt Neo-Arkadia vom 20. Oktober bis einschl. 3. November auf allen Plattformen. Das Hyper Scape Halloween-Event ist das erste große saisonale Event im Spiel: Es enthält exklusive neue kosmetische Items, einen neuen Look für Neo-Arkadia und zwei zeitlich begrenzte Spielmodi, beginnend mit Crown Rush Solo und im weiteren Verlauf Dark Haze Squad. Zeitlich begrenzter Modus: Crown Rush Solo Die Spieler können Crown Rush Solo in einer dunklen Umgebung ausprobieren, da sich die Karte im Nachtmodus befindet. Im Verlauf des Events werden die Dinge besonders gruselig, wenn ein dichter Halloween-Nebel die Stadt auch im Dark Haze Squad-Modus bedeckt. Darüber hinaus erhält Crown Rush Solo mit der Einführung der zweiten Chance – eine neue Spielfunktion, mit der Spieler sich selbst wiederbeleben können – eine große Wendung: In den ersten Minuten des Spiels werden Spieler, die im Kampf ausgeschieden sind, zu den Einsatzkapseln zurückgeschickt, anstatt eliminiert zu werden, und erhalten somit eine zweite Chance. Season 2: Das Nachspiel Hyper Scape ist ein urbaner, fast-paced free-to-play Battle Royale, der von Ubisoft Montreal entwickelt wurde und für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist. In der zweiten Season von Hyper Scape, „Das Nachspiel", wurden eine neue Waffe, ein neues Wahrzeichen auf der Karte, neue Spielmodi und aktualisierte Hyper Scape Crowncast-Funktionen sowie neue Story-Elemente eingeführt. In der virtuellen Stadt Neo-Arkadia stehen sich bis zu 100 Spieler gegenüber, um die Champions der Hyper Scape zu werden.