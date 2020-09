Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung angekündigt

Nintendo hat mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (engl. Age of Calamity) für die Switch ein Prequel zu Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt, welches nunmehr bereits vor drei Jahren auf Nintendos Hybrid-Konsole für Furore sorgte. Der neueste Eintrag in die Hyrule Warriors-Reihe soll am 20. November exklusiv für die Switch erscheinen und die Vorgeschichte zu Links Abenteuer in Breath of the Wild erzählen.

Wir schreiben das Jahr 100 vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die Große Verheerung bricht über Hyrule herein und stürzt das Land in tiefe Dunkelheit. Von einer finsteren Macht verwüstet, verändert sich das Königreich für immer. Erinnerungen an diese Katastrophe tauchen hin und wieder in The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf. Doch Spieler haben nie erfahren, was vor dieser finsteren Begebenheit geschah – bis jetzt: Ab dem 20. November versetzt sie Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung exklusiv auf Nintendo Switch zurück in diese ebenso dunkle wie abenteuerliche Epoche Hyrules.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist stark von The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert – und zwar über den visuellen Stil hinaus. Die Helden dieses packenden Abenteuers sind vertraute Gesichter, darunter natürlich Link und Zelda. Dazu kommen weitere beliebte Charaktere wie die vier Recken, die in der Hyrule Warriors-Serie nun zum ersten Mal spielbar sind.

Das actionreiche Erlebnis dürfte allen Fans von Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors bestens vertraut sein: An bekannten Schauplätzen Hyrules, die sie nun erstmals vor ihrer Zerstörung kennenlernen, stürzen sich Spieler in aufregende Schlachten gegen Horden von tückischen Gegnern. Der Spielablauf ist dabei rasant und erfordert strategisches Geschick. Der Schwerpunkt liegt auf der Verkettung gewaltiger Combos und auf dem gekonnten Einsatz imposanter Spezialmanöver.

Die Action von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist Teil einer spannenden Handlung: Spieler tauchen in eine aufregende Geschichte ein, die detailreich die Ereignisse, Zusammenhänge und dramatischen Momente der Großen Verheerung schildert. Darüber hinaus lösen sie knifflige Rätsel, können Waffen und Fähigkeiten freispielen, gesammelte Materialien verarbeiten, in Geschäften nützliche Gegenstände einkaufen und vieles mehr.

Auch machen sich Spieler bei ihrem Abenteuer die Macht des Shiekah-Steins zunutze, der ebenfalls aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt ist. Und wer Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung im Nintendo eShop vorbestellt, erhält mit der Glückskelle eine Bonus-Waffe für Link.

Also: Wer rasante Action mit der atmosphärischen Dichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sucht, sollte sich Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung nicht entgehen lassen. Die Reise in die Vergangenheit von Hyrule startet ab dem 20. November auf Nintendo Switch!

Introducing #HyruleWarriors: Age of Calamity, coming to #NintendoSwitch on 20/11. Witness the events of the Great Calamity first-hand and try to save Hyrule from destruction! #Zelda Watch the announcement: https://t.co/fjG60iVjQT pic.twitter.com/qyR3tuPTYt — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 8, 2020

Key-Features des Spiels auf einen Blick:

Spieler verteidigen das Königreich Hyrule

Dafür stehen ihnen die Rollen von Link, Zelda und vielen weiteren bekannten Charakteren zur Verfügung

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung klärt, welche Ereignisse sich vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild zugetragen haben

Die Entstehungsgeschichte von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung:

Wie der neue Titel entstanden ist, enthüllt ab sofort das aktuelle Video Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – eine Geschichte, die 100 Jahre vor Breath of the Wild spielt. Eiji Aonuma, Produzent der Serie The Legend of Zelda, und Yosuke Hayashi, Produzent der Hyrule Warriors-Reihe von Koei Tecmo Games, sprechen über die Entstehung von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und präsentieren den ersten Trailer zum Spiel.