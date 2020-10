in News

Immortals Fenyx Rising: Gameplay-Demo auf Google Stadia

Für das am 3. Dezember 2020 erscheinende Action-Adventure Immortals Fenyx Rising von Ubisoft ist ab sofort und bis zum 29. Oktober 2020 eine kostenlose Gameplay-Demo verfügbar. Auf Stadia, der neuen Gaming Plattform von Google, können sich Spieler auf die Goldene Insel begeben und die Region der Göttin Aphrodite erkunden. Kaum sind Anna und Dave begeistert von ihren Hands-On-Streifzügen über die Goldene Insel von Immortals Fenyx Rising zurückgekehrt, schon habt ihr die Möglichkeit es ihnen gleichzutun und selbst in das Action-Adventure von Ubisoft, über die Google Stadia-exklusive Gamplay-Demo, einzutauchen. Alle Infos, sowie der Zugang zur kostenlosen Demo können hier gefunden werden. Die kostenlose Demo steht jedoch nur vom 22.10. bis zum 29.10. zur Verfügung – und natürlich nur in einem Land in dem Google Stadia auch verfügbar ist (Österreich gehört dazu nach wie vor leider nicht). Über Immortals Fenyx Rising Entwickelt von Ubisoft Quebec, den Machern von Assassin's Creed Odyssey, ist Immortals Fenyx Rising eine spannende neue Marke, die mythologische Abenteuer zu neuen Höhen verhelfen soll. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen. Immortals Fenyx Rising bietet eine mitreißende Spielerfahrung für alle Helden und solche, die es werden wollen. Es bietet dynamische Action, rasante Luft- und Nahkämpfe und Geschichten, die von der griechischen Mythologie inspiriert sind. Spieler treten gegen riesige Kreaturen wie Zyklopen, Minotauren und die Medusa an. Mit Hilfe des Schwertes des Achilles, dem Bogen von Odysseus und den Flügeln des Daidalos werden sich die Spieler in die Lüfte erheben und sich Kreaturen entgegenstellen. Zusätzlich zu den Kämpfen werden Logik und Strategie durch Rätsel auf die Probe gestellt, von kleinen Umgebungsrätseln bis hin zu den epischen Kammern des Tartaros.