Immortals Fenyx Rising – Systemanforderungen

Immortals Fenyx Rising, Ubsofts Action-Adventure um den antiken griechischen Götter-Mythos, erscheint am 3. Dezember und die Entwickler haben nun die Systemanforderungen des Spiels für den PC veröffentlicht. Fünf verschiedene Einstellungen für Immortals Fenyx Rising sollen den Spielern bereits jetzt die Möglichkeit geben herauszufinden welche Einstellung sich für ihren PC am besten eignen wird. Wie bereits im Falle von Assassin’s Creed Valhalla (Annas Ersteindrücke könnt ihr hier, jene von Johannes hier nachlesen), hatten wir – innerhalb der Redaktion – ebenso bereits zweimal das Vergnügen einen Ausflug in die Welt von Immortals Fenyx Rising zu unternehmen. Sowohl Anna, als auch Dave haben sich für euch in das Abenteuer gestürzt und sind der Frage nachgegangen, ob Ubisofts Action-Adventure das Zeug zum veritablen Zelda-Schreck hat, oder aber doch hinter dem Potential des Vorbildes zurückzubleiben droht. Allerdings – wie bereits bei Assassin’s Creed Valhalla – fanden auch diese Anspiel-Sessions in Form von gestreamten Remote-Events statt. Neuerlich wurde das Spiel seitens Ubisoft auf den Rechner unserer beiden Redakteure gestreamt. Der langen Rede kurzer Sinn: Neuerlich konnten wir euch deshalb keine verbindlichen Auskünfte über Performance und Leistungsanspruch des Titels geben. Doch nun wurden auch die Systemanforderungen von Immortals Fenyx Rising für den PC bekannt gegeben. Immortals Fenyx Rising Systemanforderungen im Überblick Sehr niedrige Einstellungen – 720p/30FPS Prozessor: Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300

Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300 Grafikkarte: GeForce GTX 660 / AMD R9 280X

GeForce GTX 660 / AMD R9 280X VRAM: 2GB NVIDIA / 3GB AMD

2GB NVIDIA / 3GB AMD RAM: 8 GB (Zweikanal-Modus)

8 GB (Zweikanal-Modus) Speicher: 28 GB HDD

28 GB HDD Betriebssystem: Windows 7 (nur 64-Bit) Hohe Einstellungen – 1080p/30FPS Prozessor: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350

Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 Grafikkarte: GeForce GTX 970 / AMD R9 290

GeForce GTX 970 / AMD R9 290 VRAM: 4GB

4GB RAM: 8 GB (Zweikanal-Modus)

8 GB (Zweikanal-Modus) Speicher: 28 GB SSD

28 GB SSD Betriebssystem: Windows 10 (nur 64-Bit) Hohe Einstellungen – 1080p/60FPS Prozessor: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700 Grafikkarte: GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 VRAM: 8GB

8GB RAM: 16 GB (Zweikanal-Modus)

16 GB (Zweikanal-Modus) Speicher: 28 GB SSD

28 GB SSD Betriebssystem: Windows 10 (nur 64-Bit) Sehr hohe Einstellungen – 1440p/60FPS Prozessor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X Grafikkarte: GeForce RTX 2070 Super / AMD RX 5700

GeForce RTX 2070 Super / AMD RX 5700 VRAM: 8GB

8GB RAM: 16 GB (Zweikanal-Modus)

16 GB (Zweikanal-Modus) Speicher: 28 GB SSD

28 GB SSD Betriebssystem: Windows 10 (nur 64-Bit) Sehr hohe Einstellungen – 4K/30FPS Prozessor: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte: GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 56

GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 56 VRAM: 8GB

8GB RAM: 16 GB (Zweikanal-Modus)

16 GB (Zweikanal-Modus) Speicher: 28 GB SSD

28 GB SSD Betriebssystem: Windows 10 (nur 64-Bit) Einen genaueren Blick auf die Einstellungen und Features, von denen PC-Spieler profitieren können sowie die Systemanforderungen von Immortals Fenyx Rising, gibt es in diesem Video. Immortals Fenyx Rising erscheint am 3. Dezember für Stadia, Xbox Series X | S, Xbox One, PS5, PS4, Windows PC, Amazon Luna und Switch. Beitrag teilen teilen