Iratus: Lord of the Dead – Wrath of the Necromancer DLC

Das Roguelike-RPG Iratus: Lord of the Dead von Publisher Daedalic und Entwickler Unfrozen erhält mit Wrath of the Necromancer seinen ersten großen DLC. Die neuen Inhalte sind heute auf Steam, GOG und anderen PC-Stores ab 26.10. um 18:00 Uhr für 14,99€ verfügbar und erweitern das Spiel mit neuen Herausforderungen, Feinden, Bossen und bisher unbekannten Minions für die monströse Armee des Nekromanten. In Iratus: Lord of the Dead steht Iratus von den Toten auf und baut sich eine Armee aus Monstern aus den Überresten seiner Feinde. Der Nekromant und seine schaurigen Schergen verfügen über hunderte Fähigkeiten, welche die Spieler weiterentwickeln und effektiv kombinieren müssen, um sich aus der Gruft hervorzukämpfen und sich an den Guten zu rächen. Neue Features der Nekromanten-Erweiterung im Überblick Der Wrath of the Necromancer DLC fügt Iratus’ Reise durch die Unterwelt eine ganze Reihe neuer Inhalte hinzu: Die neue sechste Ebene erweitert die Spielwelt und bietet nach dem letzten Boss ein neues Ende für Iratus.

Neue Bosse und Feinde auf allen Ebenen stellen frische Herausforderungen für den Nekromanten dar.

Um dagegen anzukommen, kann er auf die neuen Vasallen Reaper und Abomination zugreifen, die er aus diversen Körperteilen seiner Feinde zusammenbasteln kann.

Um mit einem gewissen Flair aus dem Kerker auszubrechen, gibt es zahlreiche neue Skins für die treuen Untergebenen des Nekromanten.

Iratus hat auch an seinen alchemistischen Fähigkeiten gearbeitet und ist jetzt in der Lage, Tränke zu brauen, die er in der Schlacht auf Freunde und Feinde anwenden kann.

Eine Auswahl an zusätzlichen Gegenständen und Artefakten rundet die umfangreichenhttps://www.youtube.com/watch?v=l6Ut7wAHHmY&feature=youtu.be Neuerungen ab. Weitere Informationen zu Wrath of the Necromancer gibt es ebenfalls auf Steam. Beitrag teilen teilen