KINGDOM HEARTS Melody of Memory – Demo mit 6 Songs

Square Enix und Disney haben zu KINGDOM HEARTS Melody of Memory eine Demo veröffentlicht. Bei dem Titel handelt es sich um das erste Rhythmus-Action-Spiel in der KINGDOM HEARTS-Reihe, die sich weltweit über 33 Millionen Mal verkauft hat.

In der KINGDOM HEARTS Melody of Memory Demo können Spieler zusammen mit Sora, Donald und Goofy in den musikalischen Kampf ziehen und sechs Songs erleben – ein Vorgeschmack auf die Vollversion von KINGDOM HEARTS Melody of Memory, die am 13. November erscheint. Die Demoversion kann im Nintendo eShop, im PlayStation Store und im Microsoft Store kostenlos heruntergeladen werden.

In der Vollversion von KINGDOM HEARTS Melody of Memory erleben Spieler entweder solo oder zusammen mit Freunden zu den Klängen des Spiel-Soundtracks epische Kämpfe und schalten dabei über 140 Songs aus der KINGDOM HEARTS-Reihe frei – darunter Klassiker wie „Destiny Islands“, „Hand in Hand“, „Working Together“ und weitere Perlen von Yoko Shimomura, der legendären Komponistin des Originalspiels. Spieler begeben sich auf eine magische und musikalische Entdeckungsreise, bei der sie wunderschöne Welten erkunden und – begleitet von fantastischer Musik – harte Bosse bezwingen, um neue Highscores aufzustellen.



Jeder-gegen-Jeden nur auf der Switch

Wer die Version für Nintendo Switch spielt, darf sich außerdem auf einen Jeder-gegen-Jeden-Kampfmodus freuen, bei dem man sich mit bis zu sieben weiteren Spielern im lokalen Koop-Modus messen kann. Es gibt dabei drei verschiedene Spielstile, sodass Spieler jeden Alters den von ihnen bevorzugten Schwierigkeitsgrad wählen können – je nachdem, ob sie einfach nur die Songs und das Abenteuer genießen wollen oder aber die ultimative Herausforderung suchen und ihre Fähigkeiten mit komplexen Kombos unter Beweis stellen wollen. Diese Liebeserklärung an die Musik und das Abenteuer ist gleichzeitig auch das erste Spiel aus der KINGDOM HEARTS-Reihe, das für Nintendo Switch erscheint.

Exklusives PlayStation 4-Theme

Wer die Version für PlayStation 4 im PlayStation Store bis zum 31. Dezember 2020 erwirbt, erhält außerdem ein Theme von KINGDOM HEARTS Melody of Memory als Bonus.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory erscheint am 13. November 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und die Xbox One. Das Spiel kann ab sofort im SQUARE ENIX Store, im Nintendo eShop, im PlayStation Store, im Microsoft Store sowie bei ausgewählten Einzelhändlern vorbestellt werden.