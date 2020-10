Kostenlose Demo für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung verfügbar

Knapp einen Monat müssen sich Fans noch gedulden bis sie sich mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung wieder in ein neues Abenteuer stürzen können. Ab heute steht im Nintendo Store nun eine kostenlose Demo für Nintendo Switch zur Verfügung!

Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerhung erscheint Ende November der nächste Titel des Zelda-Franchises. Das zweite Hyrule Warriors wird dabei erneut ein typisches Hack’n’Slay Abenteuer sein. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung orientiert sich dabei stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Und das nicht nur visuell, sondern auch im geschichtlichen Universum! Die Gerüchteküche brodelt, dass man in Zeit der Verheerung bereits die Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 erleben darf!

In Zeit der Verheerung werden die Spieler 100 Jahre vor die Handlung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild katapultiert. Die Große Verheerung bricht über Hyrule herein und stürzt das Land in tiefe Dunkelheit. Von dieser finsteren Macht verwüstet, verändert sich das Königreich für immer. Erinnerungen daran tauchten in Breath of the Wild bereits auf, doch Spieler erfuhren nie, was vor dieser finsteren Begebenheit geschah – bis jetzt.

Eine erste, kostenlose Demo im Store zeigt nun bereits erste Eindrücke, und ist ab heute downloadbar!

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erscheint am 20. November 2020.