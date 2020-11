Launch-Night-Show für die PlayStation 5

Eine Launch-Night-Show zelebriert am Mittwochabend, 18. November, die nahende Veröffentlichung von PlayStation 5. Die Sendung wird am 18.11. um 21:15 Uhr auf ProSieben MAXX ausgestrahlt. Die Launch-Night-Show zur PlayStation 5 am 18. November startet also um 21:45 Uhr und soll sowohl den Zuschauern als auch den Gästen jede Menge Überraschungen sowie spannende Themen rund um die PS5 bieten. Als Moderatorin wird Johanna Klum durch den Abend führen. Gäste und Themen der Show Zu den Teilnehmern der Launch-Night-Show gehören: die Gaming-Expertin Sofia Kats von Rocket Beans TV,

der spielaffine Komiker Torsten Sträter,

der Schauspieler und Dozent im Game Design Uke Bosse,

der Streamer und Vlogger Trymacs sowie

der Let’s Player und Weltenbummler Sarazar. Gemeinsam widmen sie sich allerlei PS5-Themen, darunter: einem Unboxing,

der PlayStation-Historie,

vertiefte Gespräche über die Next-Gen,

einem großen PlayStation-Quiz sowie

einem Let's Play. Die Launch-Night-Show zur PlayStation 5 kann im TV auf ProSieben MAXX angesehen sowie auf der speziell dafür eingerichteten Landingpage gestreamt werden. Die Sendung bildet den Abschluss der "Road to PS5"-Kampagne . In deren Rahmen reist die Next-Gen-Konsole quer durch Deutschland zu verschiedenen Spielexperten, die pro Tourstopp einzelne PS5-Aspekte vorstellen – bevor sich die PS5 endgültig auf den Weg zu den Fans begibt, wenn sie am 19. November in Europa erscheint.