LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – Gameplay-Trailer

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group und Lucasfilm enthüllten heute den Gameplay-Trailer von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga. In dem brandneuen Konsolenspiel erleben Spieler unvergessliche Momente und unaufhörliche Action aus allen neun Filmen der Skywalker-Saga, zum Leben erweckt im unvergleichlichen Stil von LEGO.

Der Trailer erlaubt einen ersten Blick auf die Abenteuer, die Spieler in dieser umfangreichen Saga erwarten. Sie dürfen Hunderte von Charakteren und Fahrzeugen kontrollieren und erleben ihre eigene einzigartige Reise durch die Galaxis. Spieler können selbst entscheiden, in welcher der neun Episoden sie anfangen möchten. Daher ist es egal, ob man sich direkt in Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers stürzen, ganz von vorne mit Star Wars: Die dunkle Bedrohung beginnen, oder die Saga in beliebiger Reihenfolge erleben möchte. Spielbare Charaktere beinhalten Fan-Lieblinge wie Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 und andere sowie Charaktere der dunklen Seite der Macht wie Darth Vader, den Imperator, Kylo Ren, Darth Maul und viele mehr. Unvergessliche Momente aus den Filmen werden mit lustigem und fröhlichem LEGO Humor auf neue Weise dargestellt. Man findet in diesem Spiel einfach alles: vom Podrennen auf Tatooine, zum Weltraumkampf über dem Todesstern, bis hin zur Schlacht an der Starkiller-Basis.

Fans werden mit denselben, authentischen LEGO Star Wars -Fahrzeugen, -Sternenjägern und -Charakteren spielen können, die auch im Handel erhältlich sind, einschließlich ausgewählter Sets samt Freischaltcodes, die nach der Veröffentlichung von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga eingelöst werden können: LEGO Star Wars: The Razor Crest (75292), LEGO Star Wars: Resistance I-TS Transport (75293) und LEGO Star Wars: Death Star Final Duel (75291).

Das von TT Games in Zusammenarbeit mit einem Team von Lucasfilm Games entwickelte und von Warner Bros. Games produzierte, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga wird im Frühjahr 2021 für Geräte der Xbox One-Familie, einschließlich der Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und Mac erscheinen.