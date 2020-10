in News

Let’s Sing 2021 – Songliste mit deutschsprachigen Hits

Ravenscourt und Voxler haben die Tracklist für Let’s Sing 2021, dem neusten Ableger des Karaoke-Franchise bekannt gegeben. Die Songliste ist vollgepackt mit aktuellen Hits sowie zeitlosen Klassikern, die selbst eingefleischte Sing-Muffel ans Mikrofon lockt. Mit dem brandneuen Legend-Mode weckt Let’s Sing 2021 den Kampfgeist eines jeden Spielers in einzigartig, kompetitiver Art und Weise. Let’s Sing 2021 erscheint am 13. November 2020 für Nintendo Switch PlayStation 4 und Xbox One. Die Musik übernimmt die Kontrolle und macht den Spieler zum Star der Party oder des heimischen Wohnzimmers. Nach der Ankündigung der aktuellen Version von Just Dance macht sich nun auch Let’s Sing startklar für die neueste Iteration der Serie. Das nächste Kapitel der Let’s Sing-Reihe bietet sowohl aktuelle Chart-Hits als auch Klassiker für die Ewigkeit. Mark Forster mit „194 Länder“, Lena X Nico Santos mit „Better“, Max Giesinger mit „Legenden“, Christina Stürmer mit „Millionen Lichter“ und Tim Bendzko mit „Hoch“ sind Teil der 35 Songs umfassenden Tracklist. Ebenfalls enthalten sind internationale Hits wie „Bad Guy“ von Billie Eilish und „High Hopes“ von Panic! at the Disco. Vollständige Tracklist im Überblick Über den neuen Legend-Mode Der Legend-Mode soll der Welt von Let’s Sing 2021 ein motivierendes Solo-Erlebnis hinzufügen. Die eigenen Avatare werden hier plötzlich zum Gegner des Spielers! Um mit ihren Alter Egos mithalten zu können, müssen die Spieler ihre Performance immer weiter steigern. Jeder Avatar stellt eine eigene Herausforderung dar und bringt seine ganz eigene Persönlichkeit mit. Im Legend-Mode gibt es 16 Herausforderer, von denen jeder drei grundlegende Challenges mit sich bringt, um das Talent des Spielers auf die Probe zu stellen. Die Entscheidung fällt dann jeweils im finalen Bosskampf. Features von Let’s Sing 2021

Starke Playlist mit 35 deutschen und internationalen Songs sowie deren originalen Musikvideos.

Die neu-eingeführte Sing-Analyse gibt Spielern ein besonderes und personalisiertes Belohnungsgefühl. Spieler erhalten nicht nur ihre Medaillen, sondern auch ihr wohlverdientes Feedback – direkt vom Spiel.

Es kann solo oder mit bis zu acht Spielern gesungen werden.

Der neue Legend -Spielmodus lässt die Spieler tiefer in das Let’s Sing-Erlebnis eintauchen. Mit 16 Herausforderern und drei Herausforderungen müssen Spieler ihr Singspiel intensivieren, um auf den Endkampf gegen die Gegner vorbereitet zu sein. Der Legend-Mode fügt der Welt von Let’s Sing 2021 ein brandneues Solo-Erlebnis hinzu, bei dem die Avatare zu den Gegnern der Spieler werden. Diese müssen ihr Gesangsspiel intensivieren, wenn sie gewinnen wollen.

PS4: Gewählt werden kann zwischen maximal vier Smartphones oder zwei USB-Mikrofonen + einem Headset + zwei SingStar-Mikrofonen.

Xbox One und Nintendo Switch: Gewählt werden kann zwischen maximal vier Smartphones, zwei USB-Mics und einem Headset.

Sieben spannende Spielmodi: Legend-Mode , Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest und Let’s Party.

Neues Minispiel in Let’s Party: „Pop Chicken“. Pop Chicken sorgt für ein einzigartiges und unberechenbares Erlebnis. Während des Battles können Spieler Mystery-Boxen “ersingen”, die ihnen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

Kein Mikrofon zur Hand? Macht nichts! Mit der kostenlosen Let’s-Sing-Mikrofon-App können Spieler in Windeseile ihr Smartphone in ein Mikrofon verwandeln.

Die Spieler erklimmen die Rangliste und können sich zusätzliche Songpakete im Online-Store holen, beispielsweise „Best of 90s“, „Party Classics“ und weitere. Spielmodi von Let’s Sing 2021

Legend-Mode: Ein neuer Solo-Spielmodus mit enormen Wiederspielwert, exklusiv für Let’s Sing 2021 . Ziel dieses Modus ist es, dem Spieler ein Gefühl der individuellen Entwicklung zu geben. Die Avatare repräsentieren verschiedene Persönlichkeiten, dienen als Gegenspieler und werden zunehmend herausfordernder.

Classic: Ob alleine oder mit Freunden. Wer die richtigen Töne trifft und sein Star-Potenzial unter Beweis stellt, kann den Highscore knacken!

Feat. : Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg! Ob mit einem Freund oder alleine im Duett mit dem Idol im Einzelspielermodus: Je besser die Stimmen zusammenpassen, desto höher ist die „Kompatibilitäts-Punktzahl“.

World Contest: Der Spieler allein gegen den Rest der Welt! Hier kann man Freunde oder Sänger aus aller Welt herausfordern und die Rangliste erobern. Das Spiel zeigt die Performance so als würden die Spieler gemeinsam singen.

Mix Tape 2.0 : Dieser Spielmodus garantiert viele Stunden Spaß und eine sich ständig ändernde Playlist. Jedes Medley in diesem innovativen Modus ist ein dynamisch generierter Mix.

Jukebox: Hier kann sich der Spieler zurücklehnen, die Lieder genießen und sich auf die auf die nächste Jam-Session vorbereiten

Let’s Party: Die ultimative Challenge für die Let’s Sing-Party! Zwei Teams mit jeweils bis zu vier Spielern und nur einem Mikrofon pro Team stellen sich zufällig ausgewählten Spielmodi, in denen sich zeigt, wer das Zeug zum Star hat!

