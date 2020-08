in News

by

Marvel’s Avengers: Kostenlose Open Beta

An diesem Wochenende (21. bis 23. August) bietet Square Enix allen Spielern die Gelegenheit, bei der Open Beta von Marvel’s Avengers einen ersten Einblick in das Spiel zu bekommen – angehende Superhelden erwartet ein gigantisches Erlebnis, noch vor dem weltweiten Release des Spiels am 4. September. Die Open Beta steht allen Spielern auf PlayStation 4, Xbox One und PC zur Verfügung. Näheres zum Spiel könnt ihr unserer News zum digitalen War Table-Stream zu Marvel’s Avengers entnehmen. Die open Beta von Marvel’s Avengers enthält vier Helden-Missionen aus der Einzelspieler-Kampagne des Spiels, drei HARM-Raum-Herausforderungen, vier Warzones und fünf Abwurfzonen. Zusammen bieten diese Inhalte mehrere Stunden Superhelden-Action! Warzones und Abwurfzonen können solo mit allen Helden im Kader des Spielers als KI-Gefährten oder im Koop mit einer Gruppe von bis zu vier Spielern gespielt werden. Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One, die ihre Square Enix Members- und Epic Games-Konten verknüpfen und die drei HARM-Raum-Herausforderungen der Beta abschließen, erhalten die Hulk-Smasher-Spitzhacke mit Bonus Hulkbuster-Design in dem Free-to-Play-Spiel Fortnite von Epic Games. Um die Beta zu spielen, ist ein kostenloses Square Enix Members-Konto erforderlich. Spieler können das Konto kostenlos auf https://membership.square-enix.com/register erstellen. Alle, die ein Konto erstellen, erhalten im fertigen Spiel ein Ingame-Namensschild von Thor. Beitrag teilen teilen

info