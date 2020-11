in News

by

Mass Effect Legendary Edition für 2021 angekündigt

Am diesjährigen N7 Day (Samstag, 07.11.) – gleichsam dem Mass Effect-Feiertag für alle Fans der Serie – hat BioWare die Mass Effect Legendary Edition, ein Remaster der Mass Effect-Trilogie, für 2021 offiziell angekündigt und zugleich ein ganz neues Projekt in Aussicht gestellt. Die von BioWare für das Frühjahr 2021 angekündigte Mass Effect Legendary Edition soll dementsprechend Remaster von Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 enthalten und sowohl für PlayStation 4, Xbox One als auch PC sowie die sich in den Startlöchern befindliche kommende Konsolengeneration von Sony und Microsoft erscheinen. Remaster, kein Remake Der Philosophie eines Remaster entsprechend ist es nicht das Ziel von BioWare die Originale neu zu gestalten oder zu interpretieren. Vielmehr soll die Mass Effect Legendary Edition sowohl Fans der Serie, als auch neuen Spielern eine modernisierte Erfahrung bieten, um das originale Werk in seiner bestmöglichen Form erleben zu können. Dazu zählen – wenig überraschend – eine höhere Auflösung, schnellere Bildraten und visuelle Verbesserungen. Die Mass Effect Legendary Edition soll darüber hinaus neben dem Hauptspiel, alle DLCs von Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sowie alle Promo-Waffen, -Rüstungen und -Packs enthalten und für die Darstellung in 4K Ultra HD optimiert werden. Neben dem Release der Mass Effect Legendary Edition für PlayStation 4, Xbox One und PC im Frühjahr 2021, soll das Remaster der Mass Effect-Trilogie, mit Vorwärtskompatibilität und Verbesserungen, zudem die stärkere Hardware der PlayStation 5 und Xbox Series X nutzen können. Völlig neues Projekt angekündigt Zudem soll ein erfahrenes Team von BioWare an einem ganz neuen Eintrag in die Mass Effect-Serie arbeiten. Dieses Projekt befinde sich jedoch noch in einer frühen Phase, weswegen wir auf weitere Details noch warten müssen. Aber immerhin haben wir einen ersten Screenshot für euch parat: Weitere Informationen zum Remaster der Mass Effect-Trilogie sowie dem neuen Projekt im Mass Effect-Universum erhaltet ihr hier. Beitrag teilen teilen