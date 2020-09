in News

Medieval Dynasty – neue Trailer

Entwickler Render Cube und Publisher Toplitz Production veröffentlichen brandneue Trailer zu ihrer Mittelalter-Simulation Medieval Dynasty. Europa im Mittelalter — Adelige und Geistliche herrschen über Europa. Der Handel zwischen den Nationen bringt nicht nur Wohlstand, sondern auch Neid, Misstrauen und Gier. Du schlüpfst in die Rolle eines armen, aber geschickten Jägers und Bauern, der seinem Schicksal trotzt. Beginne mit dem Aufbau deines Zuhauses in der mittelalterlichen Welt und entwickle daraus ein geschäftiges Dorf. Medieval Dynasty ist eine einzigartige Kombination aus verschiedenen erfolgreichen Genres: Suvival: Das Bedürfnis zu überleben, sich zu ernähren und durch Jagd, Ackerbau und Kultivierung der Felder den Fortbestand zu sichern

Simulation: Herstellung von Werkzeugen und Waffen, Bau und Ausbau von Häusern, Ställen und anderen funktionalen und sozialen Gebäuden

Rollenspiel: Den eigenen Charakter entwickeln, mit NPCs interagieren, sich um eine Familie kümmern und Aufgaben für andere lösen

Strategie: Gründung und Ausbau eines Dorfes, Verwaltung seiner Bewohner, Sammeln von Ressourcen, Herstellung von Waren und deren Handel Der Early Access Release von Medieval Dynasty startet am 17. September 2020.

